Szabadulása után ismét tiltott teljesítményfokozóval és potencianövelővel kereskedett

Szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélt a Debreceni Járásbíróság négy férfit, aki tiltott teljesítményfokozó szerekkel élt vissza, valamint illegális potencianövelő szereket értékesített és használt – közölte a Debreceni Törvényszék szóvivője.

Dobó Dénes jelezte: a vádlottak a bűncselekmények elkövetését elismerték, tárgyaláshoz való jogukról lemondtak, így a január 28-ai előkészítő ülésen született elsőfokú ítélet jogerős.

Az elsőrendű vádlottat tiltott teljesítményfokozó szerrel visszaélés és kereskedéssel elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette miatt a járásbíróság egy év kilenc hónap börtönre ítélte.

A másodrendű vádlott kereskedéssel elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette miatt nyolc hónap, két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

Gyógyszerhamisítás bűntette miatt a harmadrendű vádlottat 600 ezer, a negyedrendűt pedig 420 ezer forint pénzbüntetésre ítélték – ismertette a szóvivő.

Az ítélet szerint az elsőrendű vádlott évtizedek óta szerepelt testépítő versenyeken, és személyi edzőként többek között testépítő sportolókat készített fel. Rendszeresen került kapcsolatba olyanokkal, akik versenyekre készülve izomtömegük növelésére androgén anabolikus szteroidokat és növekedési hormonokat tartalmazó tiltott teljesítményfokozó szereket használtak.

A vádlott kialakított egy hálózatot, amelyben ilyen tiltott szereket és Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termékeket – főként potencianövelőket – értékesített üzletszerűen és bűnszövetségben.

A bűncselekmény-sorozatnak akkor az vetett véget, hogy az elsőrendű vádlott ellen büntetőeljárás indult, és a rendőrök 2017 szeptemberében – több társával együtt – őrizetbe vették,

és egy éven át letartóztatásban volt. Elfogásakor nagy mennyiségű tiltott teljesítményfokozó szert és a felhasználásukhoz szükséges eszközöket, valamint illegális potencianövelőket foglaltak le.

Az elsőrendű vádlott a 2018. márciusi szabadulása után rövid időn belül ismét személyi edzőként kezdett dolgozni, és ismét elkezdte megszervezni az illegális szerek forgalmazását, de már óvatosabban tartotta a kapcsolatot a vevőkkel.

Az ügy másik három vádlottja vásárolt tőle a tiltott szerekből. A másodrendű vádlott például többször is vett potencianövelő szert, amelyet később tovább is értékesített, sőt ilyen illegális gyógyszert más, ismeretlen forrásból is beszerzett és másoknak eladott – ismertette a bírósági szóvivő.

A címlapfotó illusztráció.