A postások már elindultak, hamarosan érkezik a családi adó-visszatérítés

A kormány tavaly szeptemberben döntött arról, hogy a gyermeket nevelő családokat adó-visszatérítéssel is segíti. Ezt azok igényelhették, akik jogosultak a családi pótlékra is. Ahol mindkét szülő dolgozik, és tavaly befizették az szja-t, az echót vagy a katát, megkapják a nekik járó összeget – számolt be az M1 Híradója.

Érkezik a családi adó-visszatérítés Már elindultak a postások, hogy azok, akik nem a bankszámlájukra, hanem kézbesítéssel a lakcímükre kérték, minél előbb kézhez kapják a családi adó-visszatérítést. „A kormány a járvány miatt döntött úgy, hogy újabb támogatással segíti a gyermekes családokat. A dolgozó szülők az átlagbér szintjéig visszakapják a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat. Ennek maximális összege szülőnként elérheti a 809 ezer forintot is” – mondta Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár. A kormány több mint 600 milliárd forintot ad vissza a gyermeket nevelő szülőknek a családi adó-visszatérítéssel. Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy minderre a magyar gazdaság sikeres újraindítása adott lehetőséget. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a cél az, hogy a válság után megerősítsék a magyar családokat. „Magyarország Európában az elsők között haladta meg a járvány előtti gazdasági teljesítményét. Tavaly 6,8 százalékkal erősödhetett a bruttó hazai termék és idén is jóval 5 százalék feletti bővülés várható. A cél az, hogy a válság után megerősítsük a magyar családokat” – tette hozzá a pénzügyminiszter. A magyar posta péntekig országszerte mintegy 161 ezer címre kézbesíti az adó-visszatérítést. A bankszámlákra pedig február 15-éig folyósítják az összeget. A pénzt azok a szülők is megkapják, akik lekésték a december 31-ei nyilatkozati határidőt. Ők az szja-bevallásukban kérhetik majd a családi adó-visszatérítést. A címlapfotó illusztráció.