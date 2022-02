Orbán: Magyarország az orosz gáz mennyiségének emeléséről is szeretne tárgyalni

Magyarország az orosz-magyar gázszállítási szerződésben szereplő mennyiség emeléséről is szeretne tárgyalni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt fogadva, kijelentette, biztonságot, hosszú távú stabilitást nyújt Magyarországnak a 2036-ig szóló orosz-magyar gázszállítási szerződés.

Hozzátette, az is fontos, hogy Magyarország jóval olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár.

Orbán Viktor szintén nagyon fontosnak nevezte a megállapodást, és jelezte, hogy szeretne az abban szereplő mennyiség mértékének megemeléséről is tárgyalni. Európában energiaválság van, ezért különösen jelentős a hosszú távú megállapodás – hangoztatta.

A magyar miniszterelnök köszönetét fejezte ki vendéglátójának a koronavírus elleni vakcinák szállítását illetően is, és hangoztatta, hogy az orosz oltóanyaggal 900 ezer magyart oltottak be.

A nehéz idők ellenére a tavalyi volt a legsikeresebb év a kétoldalú együttműködésében – tette hozzá Orbán Viktor, és a két nagy kihívás éppen a koronavírus-járvány és az energiaellátás volt.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy 13 éve találkoztak először, ez már a 12. találkozójuk, ami ritkaság. Az elmúlt 13 évből nekünk kettőnknek van a leghosszabb emlékezete az EU és Oroszország viszonylatában – fogalmazott.

Ukrajnával kapcsolatban Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy

a látogatása békemisszió is, az Európai Unió részéről készen állunk egy ésszerű megállapodásra, az EU egyetlen vezetője sem akar háborút.

Putyin emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi biztonság tekintetében Moszkva elküldte javaslatait a NATO-nak és az Egyesült Államoknak is.

A közelgő magyar választásra kitérve, egyetértettek abban, hogy azt követően is még sokáig szeretnének együttműködni.

„Szeretnék nyerni, jó reményeim vannak arra, hogy hosszú évekig működhetünk együtt” – jelentette ki Orbán Viktor.

Putyin úgy fogalmazott, hogy sok mindent tettek együtt, ami a nép javát szolgálja, és nagyon reméli, hogy ezt a munkát folytatni tudják.

Mindketten méltatták a közös munkát a gazdaság más területein is. Orbán Viktor egyebek között leszögezte, hogy a paksi atomerőművel kapcsolatos együttműködés ragyogóan halad, a magyar beruházások, amelyeket az orosz kormány is engedélyezett, megtörténtek. E téren is vannak újabb javaslatai az együttműködés fejlesztésére – tette hozzá.

Vlagyimir Putyin hangoztatta, hogy a kétoldalú külkereskedelmi áruforgalom a tavalyi első 11 hónapban 30 százalékkal nőtt. Az atomenergetika mellett a gépipar területén is fontos projektek zajlanak a két ország között – hangoztatta.