Holnaptól jön az élelmiszerárstop, ezreket spórolhatnak vele a magyar családok

Havonta több ezer forintot spórolhatnak meg a családok a február elsejétől életbe lépő élelmiszerárstoppal – mondta Nagy István a közösségi oldalára feltöltött videóban. Az agrárminiszter emlékeztetett: a keddtől hatályos élelmiszerárstoppal a kormány több alapvető élelmiszer árát rögzíti a tavaly október közepi szinten. Ugyancsak keddtől sok boltban már Szép-kártyával is lehet fizetni az élelmiszerért – számolt be az M1 Híradója.

Február elsejétől már csak az október 15-i áron lehet majd eladni a sertéscombot, a csirke far-hátat és a csirkemellet. Ezek mellett a hústermékek mellett a kristálycukrot, a búza-finomliszt, a napraforgó-étolaj és a 2,8 százalékos tehéntej ára is csökken majd a boltokban. Fontos, hogy nem egyenár lesz az országban, hanem minden üzletnek a saját október közepi árszintjére kell visszatérnie.

Nagy István agrárminiszter azt mondta: a magyar kormány elkötelezett abban, hogy megvédje a családokat a járvány és az elszabadult európai energiaárak miatt hazánkba is begyűrűző élelmiszerár-növekedéstől. „E nagy mennyiségben fogyó élelmiszerek árának csökkentésével havonta több ezer forintot takaríthatnak meg a vásárlók. Az árstoppal különösen szeretnénk segíteni a gyermekes családokat és az idős embereket.” – hangsúlyozta.

Az élelmiszerárstop életbe lépéséről mindenhol kötelezően tájékoztatni kell a vásárlókat.

„Az érintett termékekre vonatkozóan egy központi hirdetmény-anyag került kiadásra. Ez azt jelenti, hogy minden bolt számára egy egységes nyomtatványt kötelező kirakni, attól függetlenül, hogy ő ezekből az érintett hatósági áras termékekből mindegyiket forgalmazza, vagy csak ezek közül néhányat” – tudatta Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A tájékoztató táblák közül a kéket a hipermarketekben, szupermarketekben, diszkontáruházakban és 200 négyzetméternél nagyobb területű boltokban kell elhelyezni jól látható helyen, a kisebb boltokban a kereskedő döntheti el, melyik színváltozatot használja.

Az élelmiszerárak befagyasztása február 1-től május 1-ig tart. A rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. Amennyiben a kereskedők nem tartják be az előírásokat, úgy jelentős bírságra számíthatnak. Ennek mértéke 50 ezertől hárommillió forintig terjedhet.

Évről-évre folyamatosan növekszik a Széchenyi Pihenő Kártya népszerűsége is. A feltöltött összegek 2018-hoz képest mára több mint a háromszorosára emelkedtek. Tavaly még vonzóbbá vált a kártya azzal, hogy alszámlái között szabaddá vált az átjárás, vagyis a munkavállalók bármelyik kártya zsebéből fizethetnek a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidő szolgáltatásért.

Most újabb változás jön. Februártól élelmiszert is lehet vásárolni a boltokban Szép-kártyával, így azokat a termékeket is, amelyek árát hatóságilag rögzítik.

„A kormányrendelet megjelenése után hamar jött a kormany.hu-n egy tájékoztató, ami kimondja, hogy mivel átjárhatóság van december 31-ig a kártyák alszámlái között, ezért akármelyik alszámlával tudunk majd élelmiszert vásárolni” – emelte ki Fata László cafetéria szakértő.

Fontos, hogy csak azokban az élelmiszerüzletekben használhatunk Szép-kártyát, amely esetében a kereskedő szerződést kötött a kártyát kibocsátó bankok egyikével.

