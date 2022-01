127-tel süvített a szél a János-hegyen

Komoly károkat okozott országszerte a viharos szél. A tűzoltók megállás nélkül dolgoztak: több mint ezerszer riasztották őket. Letört ágak, kidőlt fák, megrongált tetők, összetört autók miatt kellett kivonulniuk. A vonatok is több helyen álltak, mert fák dőltek a sínekre. Az utakon sokfelé porfelhő miatt csökkent a látótávolság. Ritka az ilyen erős szél január végén. Meg is dőlt az országos szélrekord, Budapesten 127 kilométer/órás szelet mértek – számolt be az M1 Híradója.