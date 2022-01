Közgazdász: Az élelmiszerárstoppal garantált, hogy olcsóbbak lesznek a termékek

Az élelmiszerárstoppal garantált, hogy olcsóbbak lesznek az érintett termékek a lakosságnak – mondta Sebestyén Géza, a Corvinus Egyetem közgazdásza az M1 Ma este műsorában.

Állami árszabályozás

Sebestyén Géza szerint a magyar kormány helyesen és a leggyorsabbak közt reagált a fogyasztói árak növekedésére. Kiemelte: az infláció most az egész világra jellemző.

Úgy fogalmazott: az áfacsökkentés normál időben hatékony, azonban olyankor, amikor rendkívül gyorsan emelkednek az árak, és emellett a vállalatok a haszonkulcsukat is növelik, más eszköz kell. Ha az ár nem mehet a tavaly októberi fölé, akkor az mindenképp olcsóbb termékeket jelent a lakosság számára – hangsúlyozta.

Kapcsolódó tartalom

Kitért arra is, hogy nem az élelmiszerárstop a kormány első lépése a családi kassza védelmében, példaként említette a rezsicsökkentést is, amelyet Európában is egyre több helyen tartanak elfogadottnak.

A közgazdász beszélt arról is, hogy februártól élelmiszert is lehet SZÉP-kártyáról vásárolni.

Ezt Sebestyén Géza azért tartja jó lépésnek, mert a kártya klasszikus felhasználási módjai a koronavírus-járvány miatt nehezebbé váltak.