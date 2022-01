Városháza-ügy: 4 milliárdos kenőpénzbotrányt kell megmagyaráznia Karácsonyéknak

„El kívánom mondani továbbá, hogy Berki Zsolt engem keresett meg azzal, hogy lehetőség lenne megvásárolni a Városháza ingatlanegyüttest és más ingatlanokat” – jelenti ki a Magyar Nemzet cikkében közölt dokumentumok egyikében az „1-es számú tanú”, aki „egy amerikai befektetőt” képviselt.

Az amerikai befektetők képviseletében eljáró személy jelezte:

az üggyel összefüggésben nála fellelhető levelezést átadja a nyomozóknak.

Az 1-es számú tanúban a bizalmat az is erősítette Berki iránt, hogy a férfi korábban jelen volt két olyan bejáráson, amelyen eladó fővárosi ingatlanokat mutattak be – teszi hozzá a lap.

Érdekelné Önöket a Városháza?

A tanú, derül ki a Magyar Nemzet cikkéből, részletes vallomást tett arról, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros Berki Zsolt, a Városháza-ügyben kulcsszereplőként emlegetett ingatlanos közreműködésével miként próbált vevőt találni a Főpolgármesteri Hivatal épületére. Az ingatlant kezdetben

40 milliárd forintért plusz 10 százalék „jutalékért” kínálták amerikai és izraeli befektetőknek.

Ez a cikk is rámutat: bár Karácsony Gergely főpolgármester, illetve a baloldali városvezetés folyamatosan tagadja, hogy el szerették volna adni a Városházát, úgy tűnik, az ügyben zajló rendőrségi nyomozás ennek éppen az ellenkezőjét támasztja alá.

A Magyar Nemzet a rendelkezésre álló forrásokra hivatkozva beszámol: a tanú többször is találkozott Berki Zsolttal, aki először „csupán arról biztosította, hogy a Városháza valóban eladó, és egyben afelől érdeklődött, hogy az amerikaiakat érdekelné-e az üzlet.”

Nem több mint 40 milliárd, és…

Később viszont, amikor a megbeszélésen, érdeklődő vevőként, egy izraeli üzletember is részt vett, már konkrét összegek is elhangzottak. Berki a második találkozóra már „a Városháza dokumentációit” is elhozta, a harmadik alkalommal pedig, amikor a „a találkozón egy izraeli befektető társaság képviselője” is jelen volt, „40 milliárd forintot mondott a Városhűza ingatlanegyüttes eladási árának” – áll az ismertetett jegyzőkönyvben. A jutalék is szóba került, ezt Berki 10 százalékban határozta meg, amit az amerikai és az izraeli befektető képviselője is sokallt.

A két tárgyaló fél ekkor közölte Berkivel, hogy szeretnének a megbízójával is tárgyalni. „Ő azt mondta, hogy amennyiben komolyan érdeklődünk az üzlettel kapcsolatban, úgy

Tüttő Kata főpolgármesterhelyettessel kell majd tárgyalnunk”

– emlékezik vissza a rendőrségi jegyzőkönyvben az 1-es tanú.

Kerestek vevőt: oroszt, amerikait

Mint ismert, az Anonymus által tavaly nyilvánosságra hozott hanganyagokból azokról az egyeztetésekről derültek ki részletek, amelyekben a Városházát – Berki Zsolt, Gansperger Gyula baloldali üzletember és Bajnai Gordon volt kormányfő közreműködésével – orosz befektetőknek próbálták meg eladni – idézi fel az ügy előzményeit a Magyar Nemzet. Később kiderült, hogy Berkin keresztül olasz üzleti köröknek is felajánlották az ingatlant.

A Magyar Nemzet kiemeli: az amerikaikkel és izraeliekkel megkísérelt üzlet után

hatalmas összeget, hozzávetőlegesen négymilliárd forintnyi kenőpénzt osztottak volna vissza.

A lap emlékeztet: a botrány kirobbanását követően számos feljelentés született, a rendőrség befolyással üzérkedés, hűtlen kezelés, csalás, hivatali visszaélés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

