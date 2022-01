Új keringés- és légzéstámogató eszközök segítik a betegek ellátását Pécsen

A koronavírusos betegek kezelésében is kiemelt jelentőséggel bíró új keringés- és légzéstámogató eszközöket kapott a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja (PTE KK) az operatív törzs jóváhagyásával, az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében – közölte a felsőoktatási intézmény pénteken.

A PTE közleményében idézték Cziráki Attilát, a szívgyógyászati klinika igazgatóját, aki kiemelte: „a beszerzett, összesen több mint százmilliós értéket képviselő két géppel a hagyományos lélegeztetési technikával nem uralható, súlyos tüdőgyulladásban szenvedő betegeket, így a koronavírusos pácienseket is kezelhetik”.

Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy gépek biztosította, időben elkezdett kezeléssel jelentős esélyt adnak a betegeknek a túlélésre, még igen súlyos Covid-fertőzés esetén is.

Eddig két ilyen készülék szolgálta az intézményt, a beszerzéssel, így megduplázódott az úgynevezett membrán-oxigenizációs keringés- és légzéstámogató eszközök száma

– fűzte hozzá.

Cziráki Attila közlése szerint így nemcsak a szívgyógyászati klinikán fekvő, súlyos keringési állapotú betegek kezeléséhez, hanem a Covid intenzív osztályon is tudják párhuzamosan használni a technológiát.

A keringés- és légzéstámogató technikák közül a membrán oxigenizáció (ECMO) széles körben alkalmazott az intenzív osztályokon. A Pécsre érkezett két berendezés a szív pumpafunkciójának támogatására és légzéstámogatásra is alkalmas – írták.

A közleményben kitértek arra is, hogy az új készülékek a PTE tudományos és kutatási lehetőségeit is bővítik, azok – lévén, hogy a PTE KK a Covid intenzív ellátás szempontjából is regionális ellátóközpont – a Dél-Dunántúl egészét szolgálják.

A címlapfotó illusztráció.