Orbán: A tagállamoknak nem szabad elfogadniuk, hogy az Európai Bíróság politikai döntéseket hozzon

„Ez nemcsak Lengyelország és Magyarország ügye, ez minden európai polgár és tagállam közös ügye. Ébresztő!” – szögezte le a magyar kormányfő. A Európai Bíróság mindig is fontos része volt az Európai Unió „bonyolult gépezetének” – emelte ki Orbán Viktor.

Megjegyezte, hogy mostanra viszont az Európai Unió Bíróságának ambíciói tovább nőttek.

hozzátéve: ez derül ki az Európai Bíróság elnökének nyilatkozataiból a február 16-án várható ítéletről, melyet a testület a Lengyelország és Magyarország által indított eljárásban hoz majd.

Orbámn Viktor úgy értékelt: a bíróság elnökének nyilatkozatai az Európai Unió történetének fontos dokumentumai lesznek.

Az Európai Unió Bírósága február 16-án arról hirdet ítéletet, hogy lehet-e politikai és ideológiai feltételekhez kötni a tagállamokat megillető pénzügyi forrásokat.

Last week the European Court of Justice ruled that Hungary illegally held refugees in prison-like conditions at its border. #dwZone asks MEP @BalazsHidveghi whose Fidesz party has repeatedly said Europe must protect its Christian heritage which Bible teachings sanction this. pic.twitter.com/I0arU7wFsn

— DW Conflict Zone (@dw_conflictzone) May 22, 2020