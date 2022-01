Jónak lenni jó! - Több mint 20 millió forint felajánlás érkezett még a kampány végéig

Tovább gyarapodott a közmédia Jónak lenni jó! karitatív kampányában felajánlott összeg, amely ezúttal a covid-árvákat támogató Regőczi Alapítvány munkáját segíti. A december 19-ig érkezett rekordösszeg, 345 millió forint, további több mint 20 millióval nőtt. Az emberek példátlan összefogását köszöni meg a közmédia január 30-án este a Dunán látható, „Jónak lenni jó! – Köszönjük!” című visszatekintő műsorral.

Páratlan társadalmi összefogásról tanúskodott a közmédia Jónak lenni jó! karitatív kezdeményezése, amely során 2021-ben rekordösszeg gyűlt össze. A kampány a Regőczi Alapítvány munkáját támogatta. A szervezet célja, hogy személyre szabott gondoskodást biztosítson a koronavírus-járvány idején árván, félárván maradt gyermekek számára.

December 19-én immár hagyományosan nagyszabású, egész napos műsorfolyammal zárult a november óta zajló gyűjtés, amely során több mint 345 millió forint gyűlt össze. Ám ekkor még nem fejeződött be az akció, hiszen az adományvonal még év végéig fogadta a felajánlásokat, az alapítvány bankszámláira pedig továbbra is lehet utalni. Az adást követően december végéig még megközelítőleg 20 millió forint érkezett a bankszámlára és több, mint 2 millió forint az adományvonalon keresztül. Nélkülözhetetlen a segítség, hiszen a december-januári időszakban közel száz új kérelem érkezett a Regőczi Alapítványhoz, ami azt jelenti, újabb gyermekek váltak árvává, félárvává.

Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője kiemelte: a kampánnyal szerettek volna minél szélesebb társadalmi réteget megszólítani és adakozásra biztatni, egyúttal erősíteni az emberekben az összetartozás és empátia érzését.

A gyűjtés sikeréhez idén is nagyban hozzájárultak felajánlásaikkal színészek, sportolók, képzőművészek, színházak, valamint 2021-ben az akcióhoz csatlakozó jószolgálati nagykövetek is. A kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea és a háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó Szilágyi Áron egy-egy fontos relikviájukkal is szolgálták a jó ügyet. Nagy Tímea az 1993-as esseni világbajnoki aranyérmével, Szilágyi Áron pedig a tokiói olimpián viselt vívó sisakjával. Az árverésre ajánlott tárgyak – mint például az ezüst tál a köztársasági elnök és feleségétől, vagy az egyedi porcelán fehérfejű rétisas a Herendi Porcelánmanufaktúrától – is rendkívül nagy értéket képviseltek.

A közmédia akciójához idén egy nem mindennapi felajánlás is érkezett. Ferenc pápa egy Szent József szobrot ajándékozott a műsornak, amelyet meg is áldott. Ez a szobor a műsor szellemiségével és a covid-árvákkal való együttérzés jeleként, szimbolikus támogatás a műsor készítőinek, akik szívesen tekintenek vissza a tavalyi évben elért sikereikre és idén is dolgoznak tovább egy újabb jó ügyért. A szobor további sorsáról természetesen tájékoztatást kapnak a nézők, hallgatók.

Az összefogást a közmédia egy visszatekintő, összegző műsorral szeretné megköszönni az embereknek. A „Jónak lenni jó! – Köszönjük!” visszatekintő műsort január 30-án 21:15-től láthatják a nemzet televízióján, a megújult Dunán.