Egészségügyi alapdíj is tervben van – az új adót Márki-Zay programírója vetette fel

Az új adót az a Lantos Gabriella találta ki, aki Gyurcsány miniszterelnöksége idején az uniós pénzek elosztásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs főigazgatója volt. Most ő is próbál segíteni Márki-Zaynak.

A vizitdíj mellett egy másik sarcot is be akarna vezetni a baloldal: Gyurcsányék – Komáromi Zoltán DK-s háziorvos mellett – egy olyan politikust állítottak tanácsadóként Márki-Zay mellé, aki szerint egészségügyi alapdíjat kellene bevezetni, és azt mindenkivel megfizettetni, így a nyugdíjasokkal is – írja az Origo.

Rádióriporterből bizalmi ember

A baloldal egészségügyi programját készítő stáb vezető tagja Lantos Gabriella, aki érdekes pályafutást futott be. Végzettségét tekintve középiskolai magyar-történelem tanár, 1990 után rádióriporter lett baloldali műsorokban, majd a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez került, ahol Gyurcsányék alatt magas pozícióba került, kommunikációs főigazgatóságig jutott. Közben szerzett egy uniós szakértői diplomát a közgazdasági egyetemen, így valószínűleg erre alapozva lett 2011-ben egy magánkórház operatív igazgatója.

Ebben a minőségében a baloldali sajtó rendszeresen szerepeltette, mint „egészségügyi szakértőt”, akinek a legfőbb mondanivalója az volt, hogyan kellene az egészségügyet fizetőssé tenni.

Lantos 2017-ben egészségügyi alapdíj bevezetéséről beszélt, ezt a nyugdíjasokkal is megfizettetné. Hátránynak ítélte meg, hogy ma egy 100 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező idős ember nem fizet semmit az ellátásért, míg egy közmunkástól levonják az adót és járulékokat. Arról persze nem beszélt, hogy ezeket a nyugdíjasoktól is levonták, amíg munkaviszonyuk volt.

Lantos még a Róbert Károly Magánkórház operatív igazgatójaként a Zsúrpubi nevű jobbikos internetes portálnak azt mondta: „azt javaslom, hogy legyen egy egészségügyi alapdíj. (…) Ezt az alapdíjat mindenkinek meg kellene fizetnie, aki a minimálbért megkeresi, és ha valaki az alapcsomagon túl is szeretne igénybe venni szolgáltatásokat, akkor kössön a rendelkezésére álló jövedelméből kiegészítő biztosítást. (…) Így a finanszírozási rendszer biztos lábakon állna, és mindenki azt kapná, amire szüksége van, annyiért, amennyibe az valóban kerül”.

A baloldalon visszatérő elem a vizitdíjat és a kórházi napidíj

Ismerős mondatok: a fizetős egészségügy koncepcióját már Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején bevezette a baloldal. Ismert, hogy a vizitdíjat és a kórházi napidíjat az emberek elutasították a Fidesz-KDNP által kezdeményezett népszavazáson, a baloldal azonban azóta sem mondott le róla.

Márki-Zay Péter, a baloldal jelöltje Gyurcsányhoz hasonlóan arról beszél ma is, hogy ismét bevezetné a sarcot, ha nyernének az áprilisi választásokon, és az egészségügy piacosítása szerepel a DK pártprogramjában is. Világosan látható tehát, hogy a baloldal megsarcolná a nyugdíjasokat, ha ismét kormányzati pozícióba kerülne.

Márki-Zay Péter korábban veszélyes és igazságtalan lépésnek nevezte a 13. havi nyugdíj visszaállítását is.

A baloldal kormányfőjelöltje arról is értekezett egy videójában, hogy növeli a választási esélyeiket a koronavírus járvány miatt meghalt idősek száma, mert az áldozatok többsége Márki-Zay szerint fideszes szavazó volt.

Folyamatosan támadta a járványkezelést

Lantos Gabriella a járványkezeléssel összefüggésben is tett meghökkentő kijelentéseket korábban. Az első hullám idején 2020 áprilisában így nyilatkozott: „legyen tehát világos: a 8000 lélegeztetőgép és a 36 ezer kórházi ágy víziója nem a koronavírus elleni küzdelemről szól. Hanem Orbán Viktor hatalmáról, amelyben a mértéktelenül eltúlzott számú egészségügyi eszközök éppen azt a szerepet kapják, mint a kerítés a határon. Ez a fedősztori”.

Lantos 2020 őszén-telén „bezzegszlovákiázva” végigturnézta a baloldali sajtót azzal, hogy Szlovákiában milyen kevés halálos áldozat van, miközben a szlovák kórházak udvarán már hűtőkocsikban tartották a holttesteket, mert megteltek a halottasházak. Lantos ugyanis – állítólagos egészségügyi szakértő létére – csak azt „nem vette észre”, hogy a szlovák kormány addig nem a WHO-protokoll szerint számolta a halálos áldozatokat: csak azokat vették figyelembe, akiknek más betegségük egyáltalán nem volt a koronavíruson kívül, márpedig ők az áldozatok 1-2 százalékát tették csak ki – fogalmaz az Origo.