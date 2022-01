A negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár a most zajló oltási akciók keretében is

Magyarországon a beoltottak száma 6 351 476, közülük 6 089 784-en már a második, 3 594 529-en pedig a megerősítő harmadik oltást is megkapták. 17 869 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 508 358-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 78, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 229-re emelkedett – derül ki a Koronavírus.gov.hu pénteki adataiból.

Az elmúlt napon összesen 17 869 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 508 358 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 78 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 229 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 241 328 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 225 801 főre emelkedett. 3463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 351 476 fő, közülük 6 089 784 fő már a második, 3 594 529 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Az omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni a mai és holnapi oltási akciót. Februárban is lesz oltási akció minden csütörtökön, pénteken, és szombaton.

Következő oltási akciók a kórházi és a járásközponti a ltópontokon:

2022. január 28. (péntek) 14–18 óra között.

2022. január 29. (szombat) 10–18 óra között.

Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak.

A negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár a most zajló oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.

Azon oltatlan személyek, akik a fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül, a betegségből történt felgyógyulás után olthatók.

