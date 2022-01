48 perc – Idegenlégiós a baloldal élén

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltsége is szóba került az M1 és a hirado.hu közös, 48 perc – Házigazda Lánczi Tamás című műsorában, ahol ezúttal dr Szili Katalin és Galló Béla társaságában vitatták meg a hazai és nemzetközi közéleti, gazdasági, társadalmi események mögött álló mélyebb összefüggéseket, magyarázatot adnak a miértekre, segítve ezzel a körülöttünk és velünk történő események megértését.

Lánczi Tamás felidézte, hogy Márki-Zay Amerikából érkezett és kívülről lépett be a baloldal pártpolitikai színpadára.

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke szerint ez már bevett gyakorlatnak számít a baloldalon. Jelzésértékű a belső viszonyok tekintetében is, hiszen mindig kívülről, hoznak maguknak egy „messiást” és ez a folyamat 2004 óta, Medgyessy Péter lemondása és Gyurcsány Ferenc megjelenése óta zajlik. A baloldal láthatóan képtelen kitermelni saját magának vezető személyiségeket.

Galló Béla politológus szerint Márki-Zay egy tulajdonságok nélküli ember, aki mindig éppen arra megy, amiről úgy gondolja, hogy igény van. Kommunikációs tekintetben ez látszik, hiszen

egyszer jobboldalinak, máskor baloldalinak mondja magát, de ettől függetlenül a programjának a tartalmi elemei egy neoliberális politikát mutatnak.

Szili Katalin is hasonlóan vélekedett, szerinte Márki-Zay Péteren nagyon érezhető, hogy mást mond és mást képvisel. Ugyanakkor

teljesen beleillik abba az amorf ellenzéki formációba, ami ma Magyarországon van. A szélsőjobbtól a baloldalig tartó koalícióban ugyanis az értékek teljesen követhetetlenek, csakúgy, mint Márki-Zay.

Az Országgyűlés volt elnöke megjegyezte azt is, hogy egy olyan formációban, melynek egyik tagja korábban a határon túli magyarok mellett állt, másik tagja mindig is ellenük volt, nem lehet értékeket összeegyeztetni. Azok az erők, akik korábban a határon túli magyarok mellett álltak, most a saját szavazóikat is félrevezetik és megtévesztik. Ennél a konglomerátumnál nem lehet tudni, hogy egészen pontosan mit tennének, ha kormányra kerülnének.

A teljes műsort itt nézheti meg: