48 perc: „A szocialisták választhattak a gyors és a lassú halál között”

2004-ben úgy tűnt, a Medgyessy Péter lemondatása után kialakult hatalmi vákuumot az MSZP-ben vállaltan baloldali irányvonalat képviselő Kiss Péter tölti majd ki, hogyan lett ebből mégis Gyurcsány? – hangzott el a kérdés az M1 és a hirado.hu közös, 48 perc – Házigazda Lánczi Tamás című műsorában.

A január 27-i műsor vendége dr. Szili Katalin miniszteri megbízott, az MSZP tagjaként 2002-től 2009-ig a magyar Országgyűlés házelnöke, valamint Galló Béla politológus volt. Szili Katalin a feltett kérdéssel kapcsolatban elmondta, Medgyessy Péter volt miniszterelnök körül Csillag István SZDSZ-es miniszter menesztését követően alakult ki a vita. Az MSZP-n belül volt egy hangos kisebbség, akik igen kritikusan viszonyultak Medgyessyhez. Szili Katalin ekkor szabadságon volt, mikor visszatért, már erőteljesen zajlott a vita.

Szili Katalin kiemelte, hogy végül Medgyessynek az SZDSZ adta meg a kegyelemdöfést.

Hozzátette, hogy az MSZP elnökségi ülésen úgy tűnt, egyértelmű az, hogy Kiss Péter, az általa és mások által is kiváló technokratának tartott szocialista politikus viszi végig a következő választásig hátralévő két évet, időt hagyva arra, hogy a párt felépítsen egy miniszterelnök-jelöltet.

Toller László „dobta be” először Gyurcsány Ferenc nevét

Szili Katalin elmondta, hogy először Toller László volt baranyai szocialista képviselő „dobta be” Gyurcsány Ferenc nevét, majd jöttek a megyéktől is a javaslatok, e-mailben, akik szintén jelezték, hogy Gyurcsányt javasolják. Bár például Lendvai Ildikó is Kiss Pétert támogatta, a kérdés azon a kongresszuson dőlt el. Úgy vélte, akkor talán lett volna lehetőség másként dönteni az MSZP sorsának alakításáról.

Galló Béla hozzátette, Gyurcsány Ferenc szisztematikusan építette fel magát a kilencvenes évek végétől, a kétezres évek elejétől. Hatalmi készülődése jeleként cikkeket publikált a Népszabadságban a baloldal megújításáról, magát természetesen nem nevezve meg ennek a folyamatnak a vezetőjeként. Fölépített egy rendszert, azonban nem akarták miniszterelnök-jelöltként indítani, az a nómenklatúrából jött Medgyessy Péter lett. Kicsit talán meglepetésszerűen Medgyessy lett a legbaloldalibb kormányfő. Az, hogy Medgyessy titkosszolgálati ügyét ki vette elő, máig sem tudni, azonban az már jelezte, hogy valakinek útban van. Gyurcsány mindeközben folyamatosan építette fel magát, bizonyítva, hogy ő a legalkalmasabb ember.

Galló Béla fontosnak tartotta kiemelni, hogy a korábbi MSZP-s stílushoz képest Gyurcsány hozott egyfajta „celebritás tartalmat”, másként fogalmazva pódiumjátékos volt, aki kommunikációs szinten el tudta magát adni.

Lánczi Tamás idézett egy fontos mondatot Gyurcsány Ferenctől, miszerint „Magyarországnak nem érdeke, hogy letérjen a globális pénz- és tőkepiacok által meghatározott útról, és erre lehetősége sincs”. Galló Béla ezzel kapcsolatban elmondta, tisztán látható volt akkoriban, hogy Gyurcsány Ferenc utánozta Tony Blairt és Gerhard Schrödert, politikusi attitűdje egyfajta utánérzés, egy second hand figura Kelet-Európából, aki igazodott ahhoz a nemzetközi trendhez, amely a szociáldemokráciát jellemezte akkoriban.

A baloldal problémája nem változott, „messiásvárásről” szól minden

Szili Katalin hozzátette, gyakorlatilag ugyanarról a problémáról van szó, mint ma is, a baloldalon úgymond „messiásvárás” uralkodott el, a forgatókönyv pedig ugyanaz: „majd jön valaki, aki kívülről megváltja ezt a történetet” (mármint az MSZP-t). A 2004 augusztusi kongresszust felidézve Szili Katalin Géczi József Alajos akkori MSZP-s képviselőtársát idézte, aki akkor úgy fogalmazott,

a szocialisták választhatnak a gyors és a lassú halál között.

Hozzátette, komoly belső bizalmatlanság jellemezte a platformokat, ez pedig hosszú távon megpecsételte a párt sorsát.

Az MSZP elvesztette váltópárt képességét

Az azóta eltelt majdnem 18 év alatt a baloldal nem tudott kilépni ebből a csapdából, Galló Béla ezzel kapcsolatban azt mondta, ez egy „cégér baloldal”, az MSZP pedig szinte már nincs is. Elvesztette alternatívaképző képességét, valamint elvesztette váltópárt képességét is. Amit most látunk, az már nem más, mint igazodás a katyvaszhoz – mondta a politológus.

Szili Katalin úgy fogalmazott: „a volt miniszterelnök elérte a célját. Elérte a célját – és itt egy személye megjegyzést hadd tegyek: a mai napig engem szívesen leárulóznak. Én egyedül hagytam el 2010-ben a Magyar Szocialista Pártot, méghozzá egy választást követően. Ehhez képest az én megítélésemet sokkal negatívabbá teszik, mint azokét, akik egyébként szétverték a baloldalt. Mert gyakorlatilag szétverték. Én azt hiszem, hogy ebben ő azt a célját elérte, hogy ellehetetlenítsen mindenkit. Ez az amorf konglomerátum, ami létrejött ellenzék címén, ez is jól jelzi azt, hogy gyakorlatilag ő maga alá gyűrte az összes kis pártot. Ők gyakorlatilag behódoltak és innen csak egy lépés az, hogy amit egyébként a volt miniszterelnök nem is rejtett véka alá, hiszen azt mondta, hogy egy egységes demokratikus pártnak kell létrejönnie. Szerintem egy olyan nevet is adott neki, a Demokratikus Koalíciót, amibe minden belefér, úgyhogy innentől már csak egy lépés az, hogy egy ilyen gyűjtőpártot hozzon létre”.

Ezzel egy neoliberális erő áll majd szemben egy nemzeti erővel, a baloldali gondolat és pártképviselet pedig ebben az értelemben megszűnik.

Galló Béla úgy fogalmazott, Gyurcsány elsődleges célja 2022-ben, hogy a térfelén ő maradjon egyedül, mint legerősebb párt, és elhitesse a nómenklatúra burzsoáziával, ő a megfelelő ember, akár Bajnaival szemben is, célját pedig politikailag meg is fogja valósítani a választások után.

Szili Katalin a beszélgetést azzal a gondolattal zárta, hogy ez alatt a 18 év alatt felnőtt egy generáció, így amiről szó esett, az sokaknak már történelem, ezért is nagyon fontos, hogy mindenki pontosan lássa, mi az, ami között választani kell áprilisban.

A teljes műsort itt nézheti meg: