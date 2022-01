Ruszin-Szendi Romulusz: Készen kell állni a magyar emberek megvédésére

Sikeres évnek tartja a tavalyi esztendőt Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, aki szerint az afganisztáni kimenekítéssel katonáink történelmi tettet hajtottak végre. Mint azt a honvedelem.hu-nak elmondta: az afganisztáni művelet igazi fordulópontot jelentett a haderő életében, hiszen a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhető képességeket ötvözte a katonák felkészültségével, tehetségével és tapasztalataival.

„Nemzetközi síkon olyan feladatot tudtunk végrehajtani, amire kevés ország vállalkozott, mi azonban a magyar érdekek érvényesítésén túl még más nemzeteknek is tudtunk segíteni” – mondta. Hozzátette: mindez arra is rávilágít, hogy „milyen eredményeket hoz a hosszú éveken át tartó képességfejlesztés”.

Az idén januárban Kazahsztánban végrehajtott művelet kapcsán Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy az afganisztáninál lényegesen kisebb kontingenssel lett végrehajtva, de számos elemében mégis hasonlított arra. Ilyenek voltak a gépek, a közvetlen biztosítás, a különleges műveleti katonák közreműködése, vagy a titkosszolgálati szerepvállalás.

Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnoka (MTI/Ujvári Sándor)

Afganisztán és Irak után most újabb kiemelt válsággócban vállal szerepet a Magyar Honvédség: Maliban korábban is jelen volt, a Takuba misszió azonban más. Ruszin-Szendi Romulusz szerint ez most a legveszélyesebb küldetés. Az előkészítő csoport már kint van, és hamarosan élesben is megkezdődik a művelet. A térségben rendkívül feszült a biztonsági helyzet, folyamatosan számolni kell a támadásokkal, rendszeresen érnek atrocitások táborokat, konvojokat. Vagyis mindenképpen olyan katonákat kell kiküldeni, akik már rendelkeznek tényleges tapasztalatokkal. Ráadásul Irakkal és Afganisztánnal szemben az amerikai hadsereg ebben a misszióban nincs jelen.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint harcászati szinten a NATO-haderők között minimális különbségek vannak, viszont a támogatás, logisztikai ellátás, kiszolgálás rendszerében az Egyesült Államok a szövetség összes európai országánál komolyabb képességekkel rendelkezik.

Az amerikai haderő hiányában a missziót alaposabban elő kell készíteni. Gondoskodni kell arról, hogy minden feltétel adott legyen, és a műveleti területen a magyar katonáknak már csak a feladatokra kelljen koncentrálni.

A lapinterjúban Kajári Ferenc vezérőrnagy KFOR-parancsnoki tevékenységét a Magyar Honvédség parancsnoka 2021 másik, történelmi jelentőségű eseményének nevezte, hiszen a NATO legnagyobb szárazföldi műveletét már három hónapja a magyar tábornok vezeti. „Kajári tábornok és csapata ugyanazon a szinten folytatja a műveletet Koszovóban, mint elődei. A tábor életében pedig eluralkodott egyfajta magyaros hangulat” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz. A másik balkáni missziónk területe Bosznia-Hercegovina, ahol újra rendkívül feszült a helyzet. Különösen az év végén volt súlyos a helyzet. Ez természetesen hatással volt az állományra is, de a feladatok végrehajtását nem befolyásolta. A katonák továbbra is teljesítik a küldetésüket. Az EUFOR parancsnokságán is magas beosztásban szolgál egy magyar katona, Gerőfi Szilárd dandártábornok. A magyar katonák tehát ott is helyt állnak, és öregbítik a honvédség hírnevét.

Az ukrajnai válság kapcsán Ruszin-Szendi Romulusz elmondta: Magyarország szempontjából a helyzet jelenleg inkább politikai, mint katonai. Kijelentette: követjük az eddigi gyakorlatot, folyamatosan egyeztetünk a szövetségesekkel, és figyelemmel kísérjük az eseményeket.

Magyarország kinyilvánította, hogy támogatja Ukrajna területi egységét, ugyanakkor egyetlen dolgot kértünk: hogy úgy bánjanak az országban élő magyar kisebbséggel, mint ahogy mi bánunk a nálunk élő ukrán nemzetiségűekkel. És ebből nem is fogunk engedni, hiszen nekünk a magyar emberek jövője, biztonsága, prosperitása a legfontosabb – mondta Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.

Címlapfotó: Ruszin-Szendi Romolusz, a Magyar Honvédség parancsnoka (k), Kilián Nándor légierő haderőnemi szemlélő és Koller József bázisparancsnok az utolsó Németországból, az Airbus donauwörthi bázisáról érkező H145M típusú könnyű, többcélú helikopter fogadásán az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison 2021. december 3-án. Ezzel teljessé vált a húsz gépből álló flotta.

MTI/Mészáros János