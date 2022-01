A kisfiú elvesztette édesanyját, a Tolna megyei rendőrök emberségből jelesre vizsgáztak

A Tolna megyei rendőrök emberségből is jelesre vizsgáztak. Teljesítették az álmát annak a kisfiúnak, aki decemberben egy környékbeli településen történt balesetben veszítette el édesanyját.

A tamási rendőrök egy kerékpárra való összeget gyűjtöttek össze a kisfiúnak.

„Egy tragédia késztette munkatársainkat arra, hogy segítsenek egy Tamási környékén élő gyermeknek. A kisfiú 2021 novemberében történt baleset után néhány nappal veszítette el édesanyját. A tragédiát követően az egész Tamási Rendőrkapitányság állománya megmozdult, és gyűjteni kezdtek az árván maradt gyermeknek, akinek álma egy kerékpár volt. Pár nap alatt össze is gyűlt a bicikli ára, melyet a napokban meg is vásároltak kollégáink. A gyermeknek 2022. január 26-án az egyik helyi kerékpárbolt támogatásával a kétkerekűn felül közlekedésbiztonsági eszközöket is átadtak munkatársaink.” – olvasható a police.hu oldalon.