Visszatért Kele, az első gólya Magyarországra

Kicsit korábban érkezett a szokásosnál, de megint a vörsi gólya volt a leggyorsabb. Kelét a napokban látták meg a Somogy megyei településen, a bolt és a templom közötti fészekben. Állítólag a korai gólya apja, Charlie is mindig elsőként érkezett vissza Magyarországra a telelésből – közszámolt be az M1 Híradója.

Megjött Kele, az első gólya

A felvételen a tollait igazgatja Kele, a fehér gólya. Valószínűleg hosszú úton van túl, hétfő hajnalban ugyanis társai közül elsőként érkezett meg a Somogy megyei Vörsre. Kele annak a Charlie-nak az utódja, aki 2011-es elpusztulásáig rendszerint az elsők között tért vissza afrikai útjáról Magyarországra.

„Vörsre rendszerint az elsők között érkeznek hazánkba a gólyák, így van ez Kelével is. Január 24-én érkezett” – ismertette az M1 tudósítója. 2020-ban február 11-én érkezett vissza az első gólya Magyarországra, holtversenyben a Vas megyei Suri szárnyas lakójával.

Idén azonban Kele minden eddigi rekordot megdöntött.

A korai hazatérés nem ritka jelenségnek. Szakértők szerint ha egy madár korán érkezik, akkor ezt a szokást később a fiókáinak is átörökíti.

„Több mint tíz éve rendszeresnek tekinthető a gólyák magyarországi áttelelése. Valószínűleg ennél a madárnál ez egy valós viselkedés. Ugye itt arról van szó, hogy ennek a madárnak a feltételezhető egyik szülője is tizennégy éven keresztül nagyon korán érkezett meg. És ez azt jelenti, hogy genetikai meghatározottság van” – fogalmazott Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

Megérkezett az első gólya a Somogy megyei Vörs településre 2003. március 19-én. A helybéliek szerint az első gólya mindig magányosan jön, majd kis idő múlva érkezik a párja is. (MTI Fotó: Varga György)

Bár az első gólya már Magyarországon van, a tavaszra még várni kell. Igaz,

a következő napokban a szokásosnál enyhébb idő várható, ami megzavarhatja az élővilágot.

„Északkeleten továbbra is öt fok alatt várható a maximum hőmérséklet. Délnyugaton, így Somogy megyében is elérhetjük, akár meg is haladhatjuk a tíz-tizenegy fokot. Erre inkább a hét második felében, vasárnap, valamint hétfőn számíthatunk. Nem csoda, hogy ez megzavarta az állatokat, és a növényeket is. Például már a hóvirágok is előbújtak” – jelentette ki Förhécz Adrienn az M1 meteorológusa.

A gólyák elsősorban rovarokkal vagy rágcsálókkal táplálkoznak és akár 2–3 napot is kibírnak élelem nélkül. Etetni pedig nem kell a madarakat, akkor sem, ha hó borítja a tájat. A gólyák ugyanis – ha nem érzik magukat biztonságban – széttárják a szárnyaikat és elrepülnek.

A címlapfotó illusztráció (Vörs, 2003. március 19.)