Fürjes: Az állam megmenti a főváros által kiárusított Haggenmacher-villát a privatizálástól

Nem lesz privatizáció, az állam él az elővásárlási jogával! – jelentette ki közösségi oldalán Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, azzal kapcsolatban, hogy a főváros privatizálta az Istenszeme fogadót. A Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága ugyanis tavaly novemberben döntött a műemlék eladásáról, és már alá is írták az adásvételi szerződést.

„A hegyvidéki polgárok szívükön viselik Buda értékeit. Most az Istenszeme fogadó megmentéséért alakult ki páratlan összefogás: a helyi értékeink sorsáért aggódó civilek, lokálpatrióták, több önkormányzati képviselő és jómagam is felemeltük szavunkat a műemlék villa és hajdan csodálatos parkja megmentéséért” – írta Fürjes Balázs.

A főváros ugyanis privatizálta az Istenszeme fogadót. A Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága tavaly novemberben döntött a műemlék eladásáról, és már alá is írták az adásvételi szerződést.

Ha a Haggenmacher-villa magántulajdonba kerül, az új tulajdonos üzleti célra, profitszerzésre használná – a budai közösség beleszólása nélkül

– hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Haggenmacher-villa (Fotó: Facebook/Fürjes Balázs)

Majd hozzátette, hogy a műemlék eladásának szándéka óriási felháborodást váltott ki a Hegyvidéken. Nem csoda! Az emberek nem szeretnének lezárt területekbe ütközni a budai hegyvidék közepén, ahova kirándulni járnak.

Fürjes Balázs ezért ígéretet tett, hogy segít az Istenszeme fogadó megőrzésében, eléri, hogy köztulajdonban maradhasson, és közösen dönthessenek a jövőjéről.

„Karácsony Gergely főpolgármestertől a múlt héten tájékoztatást kértem az eladásról. Felhívtam a Főpolgármester figyelmét a Magyar Állam elővásárlási jogára, és kértem, hogy a törvényeknek megfelelően tegyék lehetővé, hogy az állam éljen elővásárlási jogával”

– fogalmazott az államtitkár.

Majd kiegészítette: előterjesztést készített a kormánynak, melyben azt javasolta, hogy az állam éljen elővásárlási jogával, és írja elő, hogy a villaépület és a park maradjon köztulajdonban. Kapjon az épület műemléki felújítást, maradjon a közösségé!

A kormány pedig elfogadta az államtitkár javaslatát, és az erről szóló 1013/2022-es számú kormányhatározat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Tehát nincs privatizáció, az Istenszeme fogadó marad a budaiaké

– tette hozzá, majd felsorolta a részleteket:

Az állam él az elővásárlási jogával, biztosítja a szükséges 508 millió forintot a vásárlásra. (A Főváros ennyiért privatizálta a fogadót.)

Az ingatlan köztulajdonban marad, és a gondos műemléki felújítást követően csak közösségi célokra lehet majd hasznosítani.

Az ingatlant később se lehet üzleti alapon értékesíteni – köztulajdonba kerül és abban is marad!

Az Istenszeme fogadó közösségi hasznosításáról együtt döntünk! A tervezésbe bevonjuk a helyi önkormányzatot és természetesen a budaiakat is. Közösen találjuk ki majd, hogyan keltsük új életre ezt a valaha mesés villát és parkját, és hogy mire használjuk az épületegyüttest.

Fürjes Balázs továbbá néhány érdekességet is közölt a villáról és környezetéről. Ahogy fogalmazott: a zugligeti műemlék igazi helytörténeti különlegesség. A hajdani fogadóban még Kossuth Lajos is megfordult, ma tábla őrzi az emlékét. A villa parkjában egy tengerszem – az Istenszeme forrás által táplált tavacska – is volt, amelyben fürödni is lehetett, sőt, télen a befagyott tóra jártak korcsolyázni a környékbeliek. A kis tó mára sajnos elmocsarasodott, kiszáradt. A hatalmas és egykor gyönyörű parkot Haggenmacher Károly, a klasszicista villa volt tulajdonosa építtette – ebben az időben ültették a tó partjára a gesztenyefákat is.

A címlapfotón: Haggenmacher-villa (Fotó: Facebook/Fürjes Balázs)