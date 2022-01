Budapest ad otthont március végén a legnagyobb nemzetközi konzervatív konferenciának

Szánthó Miklós elmondta: a CPAC Hungary fő szónokának Orbán Viktor miniszterelnököt kérték fel. Sok száz résztvevőt várnak, kiemelt külföldi és hazai előadókkal. Elfogadta a meghívást Spanyolországból Santiago Abascal, a jobboldali Vox párt elnöke, valamint Jair Bolsonaro brazil elnök fia, Eduardo Bolsonaro is.

Amerikai szenátorok, kongresszusi képviselők, az ottani szellemi élet sok jeles képviselője, európai kutatóintézetek vezetői és újságírók is érkeznek a rendezvényre – tette hozzá. Reményét fejezte ki, hogy elfogadják meghívásukat európai jobboldali vezetők, döntéshozók, tagállami vezetők, pártpolitikusok és európai parlamenti képviselők is.

Hozzátette: az Egyesült Államokban a CPAC-n összegyűlnek az ottani konzervatív jobboldalnak a meghatározó figurái: politikusok, újságírók, akadémikusok, a szellemi szféra képviselői, véleményformálók, influenszerek, hírességek és együtt fejezik ki azt milyen erős az amerikai jobboldal. A CPAC-t egyébként legközelebb – még a budapesti rendezvény előtt – a floridai Orlandóban tartják február 24–27. között.

Pack your sunblock! CPAC 2022 is returning to the FREE state of Florida this February 24-27th Registration is open: https://t.co/4T9FHhuCYJ pic.twitter.com/KaHuCy39su

A rendezvény súlyát mutatja, hogy amióta megrendezik (1974 óta), valamennyi aktuálisan regnáló republikánus elnök részt vett rajta, Ronald Reagantől Donald Trumpig.

A CPAC Hungary nemcsak amerikai-magyar rendezvény lesz, hanem nemzetközi, az egész nyugati civilizációból várnak döntéshozókat, véleményformálókat, politikusokat: Észak-Amerikából, Dél-Amerikából, Európából, Ázsiából és Ausztráliából is.

„Köszönetet is mondhatnánk a liberálisoknak, mert azzal, hogy ezen értékeket olyan szintű össztűz alá vették, mint amilyen talán sosem volt korábban tapasztalható, megtették nekünk konzervatívoknak azt a szívességet, hogy magunk mögött hagyjuk azokat az esetlegesen minket elválasztó vagy szétválasztó témákat, ügyeket, amelyekben nem értünk egyet, és azokra a valóban fontos ügyekre koncentráljunk, amelyek összekötnek minket” – fogalmazott.

We hope Prime Minister Viktor Orban will join us next year @CPAC Hungary. He is demonstrating to all of Europe why national sovereignty is so important#CPACHungary https://t.co/vt45MjehJ0 pic.twitter.com/fJvVRd8gAH

