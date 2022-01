MNB: Online ügyintézést vezettek be a pénzügyi békéltetőnél

Januártól ügyfélkapus azonosítással egyszerűen, „vírusbiztosan” adhatják be az ügyfelek kérelmeiket a Magyar Nemzeti Bankon (MNB) belül működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT). Tavaly 3 ezer fogyasztó fordult a testülethez, megugrott a banki és a méltányossági ügyek aránya - nyilatkozta Kardos-Nagy Tünde a PBT szóvivője az MTI-nek.

Hozzátette: a járványkockázatok csökkentése és az ügyfelek elektronikus ügyintézés iránti igénye miatt tértek át korszerű online kérelembeadási rendszerre.

A fogyasztók az intézmény honlapjáról ezentúl ügyfélkapus azonosítással adhatnak be új kérelmet vagy küldhetnek folyamatban lévő ügyhöz beadványt banki, biztosítási, pénztári és tőkepiaci elszámolási, szerződéses jogvitáikban. A szolgáltatás a belföldi, határon átnyúló, illetve a méltányossági ügyeknél (utóbbinál az ügyfél a szerződéses feltételeknél kedvezőbb egyedi elbírálást kér) is elérhető – fejtette ki.

Az új online rendszerben a már beküldött beadványok és a lementett kérelmek, beadványok tervezetei is megnézhetők – fűzte hozzá. Az e-kommunikáció során a PBT küldeményeit a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére kézbesítik. A pénzügyi békéltetők – akik 2021-ben a pénzügyi szolgáltatókkal is elektronikus felületen kommunikálnak – az online ügyintézéshez mobil applikációt is kialakítanak majd.

Jelezte ugyanakkor, hogy a hagyományos utat kedvelők továbbra beadhatják kérelmeiket postán, illetve személyesen az MNB budapesti ügyfélszolgálatán vagy bármely kormányablakban.

Bár a pénzügyi békéltetési kérelmeket eddig nehezebben, külön e-telepítőprogram letöltésével lehetett csak beadni, az elmúlt két évben mégis megduplázódott az online ügyfélbeadványok száma. A PBT új e-ügyintézési felületének startja óta az új kérelmek egyharmada már ezen a csatornán érkezik – mondta el Kardos-Nagy Tünde.

Az ingyenes, gyors, a bírósági út alternatíváját jelentő PBT-hez 2021-ben közel 3 ezer ügyfélkérelem érkezett, ami megegyezik az előző évivel. Ezen belül viszont jelentősen, 4 százalékkal nőtt a pénzpiaci kérelmek aránya, miközben a biztosítási beadványoké ugyanilyen arányban visszaesett.

Jóval több a méltányosságot kérő ügyfél is, akik nagyrésze követeléskezelő társaságoknál szeretne anyagi engedményeket elérni – a szóvivő szerint gyakorta sikerrel.

Kardos-Nagy kitért arra is: a pénzügyi békéltetőknél szaporodnak a törlesztési moratóriumhoz kötődő ügyek, egyebek közt a fizetési stophoz kötődő felhalmozódott kamatok, a lejárat nélküli kölcsönök (folyószámla-hitelek, hitelkártyák) elszámolása, illetve a moratóriumból való kilépés jogszerűsége témáiban.

Jelenleg a PBT által befogadott és tárgyalt ügyfélkérelmek 40 százalékát bírálják el a fogyasztók számára kedvezően a békéltetők. Ez az arány még magasabb lehet, hiszen sokan az eljáráson kívül egyeznek meg pénzügyi intézményükkel, visszavonva vitarendezési beadványukat – összegezte a szóvivő.