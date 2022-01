Ismét háromszázhoz közelít a migránsokkal szembeni intézkedések száma

Ostrom alatt a kerítés: testpáncéllal és bevetési csoporttal védekeznek a migránsok ellen a magyar rendőrök

Egész hétvégén nagy volt a mozgás a déli határon: csaknem 500-an akartak illegálisan bejutni az országba. A hatóságoknak most is meg kellett akadályozniuk egy erőszakos kísérletet. Csongrád-Csanád megyében közben teljes testpáncéllal védekeznek a járőrök, és külön bevetési csoportot is létrehoznak az agresszív támadások ellen.