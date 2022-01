Át kell alakítani a határvédelmet – A migránsok új taktikát alkalmaznak

A védelmi rendszer megerősítését az is indokolja, hogy 2020-ról 21-re csaknem háromszorosára nőtt a határsértők száma, és 2022 első hetei is emelkedést mutatnak – hangzott el az M1 csatorna műsorában.

Átalakul a határvédelem

Az elmúlt héten 2471 esetben kellett migránsokkal szemben intézkedniük a rendőröknek. A magyar-szerb határon még a hideg ellenére is folyamatosan próbáltak átjutni az illegális migránsok, de a román, horvát, ukrán határnál és az ország belsejében 21 határsértőt fogtak el.

A határt védő rendőröknek és katonáknak már nem csak a nagy nyomsással kell számolniuk, hanem az egyre terjedő erőszakkal is.

A migránsok ugyanis rendszeresen rátámadnak a hatóságokra. Ez látszik azokon a felvételeken is, amelyeket a kerítés biztonsági kamerái rögzítenek. A migránsok botokkal kövekkel dobálják meg a hatóságokat, de az sem ritka, hogy a magukkal hozott létrát is arra használják, hogy kárt tegyenek a rendőrség autóiban.

A rendőrök és a katonák a határon nehéz munkát végeznek, személyesen is veszélybe kerülnek időnként és az állandó készenlét is megviseli őket ezért hálásak lehetünk a munkájukért – erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök elmondta:

ráadásul 2021-ben az előző évhez képest a háromszorosára nőtt a nyomás. Ez a növekedés pedig idén is folytatódik. Tehát a migráció mint fenyegetés és veszély velünk él és marad majd a következő években is, ezért meg kell erősíteni és át kell alakítani a határvédelem rendszerét.

„Azt gondolom, hogy új erőket kell bevonnunk, mert a közbiztonság ezt követeli meg, meg a rendőreink teherbíró képessége is ezt követeli meg, hogy minél kevesebb legyen az ország más részeiből odavezényelt rendőr és minél több olyan fegyveresünk legyen, akit kifejezetten a határvédelem céljából alkalmazunk, de ezen a belügyminiszter is, a nemzetbiztonsági kabinet is és jómagam is most már hetek és hónapok óta dolgozunk, tehát fogunk új erőket bevonni” – fogalmazott a kormányfő.

Majd hozzátette, hogy hazánk a határvédelemmel, nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát védi.

Mi vagyunk a nyugati világ várkapitányságot szolgáló nemzete: egész Európa határát védjük. 2015 óta ez a magyaroknak mintegy 600 milliárd forintba került – emelte ki Orbán viktor.

Brüsszel azonban nem ad támogatást a védekezésre és a kerítésépítésre. A Kormányfő elmondta: Magyarország így 2015-óta már mintegy 600 milliárd forintot költött el határvédelemre.

Egy teljes évi, családok által személyi jövedelem adónyi összeget emésztett föl 2015 óta, hogy megvédjük a határainkat és biztonságba tudhassuk Magyarországot és Európát közben Brüsszel ezt nem nem támogatja, sőt hátba lő minket, támad, ahelyett, hogy segítene, és arra ad pénzt vagyis arra adna pénzt, hogy hozzunk be bevándorlókat, de Magyarország nem hoz be bevándorlókat – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unióban továbbra is vannak olyan képviselők, akik szerint a bevándorlókra szükség van, sőt nélkülözhetetlenek a gazdaság számára és a járvány utáni helyzet visszaállítására. A miniszterelnök leszögezte: hazánk ennek az ellenkezőjét gondolja. Úgy fogalmazott: ez egy magyar ország, és ezt az országot nekünk kell, vagy kellett újraindítani, ehhez nincs szükség bevándorlókra.

Évek óta egyértelmű, hogy indokolt volt a biztonsági határzár megépítése, és az elmúlt hónapok történéseiből pedig az is látszik, hogy szükség van a határvédelmi rendszer erősítésére. Bőven van ugyanis utánpótlás dél felől.

A legóvatosabb becslések szerint is legalább 6000 migráns van Szerbiában, és közülük, több ezren az északi részen vagyis a Vajdaságban. Úgy tűnik, nem zavarja az illegális bevándorlókat a hideg, hiszen naponta több százan próbálnak meg átjutni a kerítésen.

Például a szabadkai befogadóközpont is dupla kapacitással működik, ugyanis eredetileg száz főre tervezték, most viszont kétszáz migránst szállásolnak el. De nagyon sokan vannak a szerb-magyar-román hármashatár környékén is. Észak-Bánátban több mint ezer migráns bújik meg az elhagyott házakban, és mindent feltüzelnek – jelentkezett be Mészáros György, az közmédia tudósítója Szabadkáról.

A szerbiai menekültügyi főbiztosság Horgoson szolgálatot teljesítő biztonsági emberei az M1-nek nyilatkozva elmondták, hogy

a migránsok új taktikát alkalmaznak, az embercsempészek ugyanis úgy szervezik meg a migránsok illegális határátkelését, hogy egy nagyobb csoportot átirányítanak, hogy azok megtámadják a határt, és miközben a magyar határőrség intézkedik, addig egy kisebb csoport egy másik helyen átmászik a határkerítésen, és a határ túloldalán, Magyarországon embercsempész várja őket.

Tavaly már csaknem 75 ezer Romániába illegálisan belépni próbáló határsértőt állítottak meg a szerb-román határon. Ez kétszerese a 2020-as adatoknak, és több mint tízszeres növekedést jelent 2019-hez képest, amikor valamivel több mint hatezeren próbálkoztak ugyanezen a határszakaszon – erről pedig már Demeter Katalin tudósító beszélt, aki Bukarestből jelentkezett be.

A tudósító azt is elmondta, hogy a hatóságok adatai szerint az illegális határátlépéseknek mintegy a 90 százalékát sikerült megakadályozni a temesvári regionális határrendészeti felügyelőségnek, illetve a szerb hatóságokkal együttműködve, de így is több mint hétezer illegális migráns jutott be tavaly csak ebben a térségben Romániába.

