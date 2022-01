Ostrom alatt a kerítés: testpáncéllal és bevetési csoporttal védekeznek a migránsok ellen a magyar rendőrök

Egész hétvégén nagy volt a mozgás a déli határon: csaknem 500-an akartak illegálisan bejutni az országba. A hatóságoknak most is meg kellett akadályozniuk egy erőszakos kísérletet. Csongrád-Csanád megyében közben teljes testpáncéllal védekeznek a járőrök, és külön bevetési csoportot is létrehoznak az agresszív támadások ellen. Szakértők szerint ha a helyzet tovább romlik, tavasszal milliók indulhatnak útnak Afganisztánból – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Bevetési csoport védi a határt Alumíniumlétrával fenyeget egy rendőrt egy maszkos férfi a biztonsági határzárnak támasztott létra tetejéről. Eközben néhány méterrel távolabb egy csoport megpróbál illegálisan bejutni az Európai Unió területére. A felvételeket Ásotthalom térségében készítette a rendőrség január elején. Az elmúlt hónapokban folyamatosak az ilyen incidensek a magyar-szerb határon. Nem a migránsok elsősorban azok, akik az erőszakos magatartás tanúsítják, hanem az embercsempészek – mondta Horváth Jenő, a Csongrád Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrkapitány-helyettese. A rendőrség szerint elsősorban az embercsempészek erőszakoskodnak a járőrökkel, akik pénzt akarnak keresni a migránsok átszöktetésével. Egyre többször fordul elő, hogy kővel vagy fagyott földdel dobálják meg a rendőröket. És olyan is előfordul, hogy a magukkal hozott létrákkal betörik a rendőrautó szélvédőjét. Sokszor a hatóságok testi épsége is veszélyben van, ezért erősítenek a védelmen: különlegesen képzett rendőrök egy csoportja teljes testpáncélba öltözve védi a határt Csongrád-Csanád megyében Olyan eszközökkel is felszerelték őket, amelyekre egy támadások során szükségük lehet. „Egy bevetési csoportot állítunk össze, akik speciálisan képzett kollégákból vannak összeválogatva. ÉS az államhatár és az ideiglenes biztonsági határzár közötti szakaszon, azon a határterületen, ahol ezek a jogsértések bekövetkeztek, a kerítés külső oldalán látnak el szolgálatot” – tette hozzá Horváth Jenő. Magyarország 2015-ben kerítéssel zárta le a magyar-szerb zöldhatárt, hogy megelőzze a tömeges beáramlást. A kerítés annak a tényleges határvonaltól néhány méterre beljebb épült meg. Vagyis a kerítés túloldalán van még néhány méternyi olyan terület, amely Magyarországhoz tartozik, ezen a területen pedig joguk van intézkedni a magyar rendőröknek. Általában kora este járőröznek, azért, hogy a migránscsoportokat időben feltartóztassák, és ha kell, lefoglalják a bántalmazásra alkalmas eszközeiket. Ilyen esetek pedig bőven vannak. Legutóbb szombat este történt incidens. A migránsok fagyott földdarabokkal dobálták meg a kerítést védő magyar rendőröket Bácsborsód közelében. Kapcsolódó tartalom Fagyott földdarabokkal dobálták a migránsok a kerítést védő magyar rendőröket – VIDEÓ Ismét rendőrköre támadtak a migránsok Bács-Kiskun megyében. Bácsborsódnál az illegális bevándorlók fagyott földdarabokat dobáltak át a határkerítés felett, amikor a Készenléti Rendőrség járőrei megakadályozták az átjutásukat. Nem ez volt az első hasonló eset. A híradóban is bemutatott felvételt pedig tavaly októberben készítette a biztonsági határzár kamerája, melyen jól látszik, ahogy a kerítés szerbiai oldaláról egy migráns először egy fadarabot, aztán egy vizespalackot próbál átdobni. Végül egy füstgránátot hajít a magyar oldalra. Ezen a másik felvételen pedig az látszik, ahogy egy migráns létrával próbálja megütni a magyar oldalon szolgáló rendőrt. A többiek pedig fadarabokat dobálnak felé. Abban a percben, hogy egy picit jobb lesz az időjárás, sokkal többen indulnak meg A helyzet tovább romlik majd, Afganisztán felől ugyanis milliók indulhatnak el – erről Nógrádi György beszélt az M1-nek. A biztonságpolitikai szakértő szerint nem csoda, hogy a migránsok egyre agresszívebbek. Amikor ugyanis eljutnak Európába, akkor rájönnek, hogy átverték őket. Kapcsolódó tartalom Összeomlás fenyeget Afganisztánban Afganisztán ügyvezető miniszterelnöke a tálib kormányzat elismerésére szólította fel a nemzetközi közösséget. Rájön arra, hogy amit neki mondtak az embercsempészek, akiknek horribilis pénzt fizettek, az nem úgy van ahogy neki mondták, hanem úgy van, hogy rá nincs szükség. Ma a balkáni országok próbálják a határokat zárni. A horvátok, a szlovének, egyel arréb Ausztria zárja a határait. Az ő vágyuk nem az, hogy letelepedjenek Bulgáriában vagy Romániában, az első biztonságos országban, Görögországban. Hanem az a vágyuk, hogy Európa leggazdagabb országaiba menjenek – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő. A hétvégén csaknem félezer illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök itthon. De a hétfő sem indult nyugodtan. Ez a 18 határsértő reggel próbált illegálisan bejutni az országba. A rendőrök Szeged külterületén állították meg őket. A férfiak semmivel se tudták igazolni magukat, így a rendőrök visszakísérték őket a biztonsági határzárhoz. Címlapfotó: M1