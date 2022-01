Kemény fagyokra is számíthatunk a hét elején

Napos, de hideg idővel kezdődik a jövő hét. Helyenként mínusz 15 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet és többfelé napközben is mínuszok lesznek. A következő napokban mérséklődik a hideg, viszont jellemzően borús lesz az ég. Többször várható csapadék, eső, ónos eső, havazás is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn a nyugati határ közelében délelőtt még havazhat, de délután ott is kiderül az ég, ezzel együtt a csapadék is megszűnik. Máshol jellemzően száraz, napos idő várható. Hajnalra általában mínusz 10 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő, de a derült, hóval fedett tájakon akár mínusz 17 fok is lehet. Napközben mínusz 1 és plusz 1 fok közötti értékeket mérhetnek, de az északkeli határnál hidegebb is lehet.

Kedden észak, északnyugat felől szakadozott felhőzet húzódik az ország fölé. A déli megyékben még több órára kisüt a nap, majd ott is megnövekszik a felhőzet. Számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű, legfeljebb helyenként valószínű hószállingózás. Este nyugaton havas eső, ónos eső sem kizárt. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 3 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hóval borított vidékeken mínusz 15 foknál hidegebb is lehet. A csúcsértékek mínusz 5 és plusz 4 között alakulnak.

Szerdán északkeleten, keleten néhol lehet hószállingózás, kisebb havazás, a Dunántúlon havas eső. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, havas tájakon ennél hidegebb lesz. A maximumok többnyire plusz 1 és 6 fok között alakulnak, északkeleten azonban néhol gyengén fagyhat napközben is.

Csütörtökön a kevésbé felhős, szélcsendes tájakon hajnalban zúzmarás ködfoltok képződhetnek. Északon, északkeleten helyenként előfordulhat havazás, havas eső. A szél időnként megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 6 és plusz 1 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, havas vidékeken ennél hidegebb is lehet. A csúcsértékek 0 és plusz 7 fok között várhatók.

Pénteken erősen megnövekszik a felhőzet. A szél megerősödhet és elszórtan vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Hajnalban mínusz 5 és plusz 2, délután plusz 2 és 7 fok közötti értékeket mérhetnek.

Szombaton felhős, borús lesz az ég és helyenként havas eső, havazás is várható. Erős széllökések is lehetnek. A minimumok mínusz 5 és plusz 2, a maximumok plusz 1 és 7 fok között alakulnak.

Vasárnap többfelé várható eső, havas eső, havazás, az átmeneti részeken ónos eső is. Kelet felé haladva növekszik a havazás esélye. Több helyen lesz erős a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között várható – olvasható az előrejelzésben.

A címlapfotó illusztráció.