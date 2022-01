Havazással indult a hétvége, mutatjuk, hol okozhat fennakadásokat

Havazással indult a hétvége több helyen az országban. Volt, ahol csak néhány centiméternyi esett, de például a Bakonyban nyolc-tíz centit is mértek – közölte az M1 Híradó.

A reggeli havazás a közlekedésben különösebb fennakadásokat nem okozott a Bakony környékén – mondta a közmédia tudósítója az M1 Híradójában. Hozzátette, a hajnali órákban a 82-es főúton Veszprém és Veszprémvarsány között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik. Ezt a korlátozást viszont már tíz óra körül fel is oldották.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a délutáni órákban az északnyugati szél ismét megerősödhet, elsősorban a Bakony térségében. Ezért mindenképpen óvatosságra intik a közlekedőket – hívta fel a figyelmet a tudósító. Hozzátette, a közút munkatársai hiába takarítják folyamatosan az utakat, már egy 30-40 kilométer/órás szelnél a hófogó rácsok is csak kisebb mértékben tudják tompítani a hóátfúvást, mivel az erős szél nyomán azok is megtelnek hóval, ezért a friss havat is át tudja fújni rajtuk egy-egy erősebb széllökés.

Pécs környéken két kisebb balesethez riasztották a tűzoltókat ma reggel a havazás miatt – mondta a közmédia Pécsi tudósítója. Kiemelte, az éjszaka óta a közútkezelő hókotrói folyamatosan járják és ellenőrzik az utakat.

