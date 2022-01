Szombattól látható a Tavaszváró – Fesztivál + című műsor a Fővárosi Nagycirkuszban

Január 22. és március 15. között láthatja a közönség a Fővárosi Nagycirkusz Tavaszváró – Fesztivál + című műsorát, amely a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjnyertes artistaszámait vonultatja fel.

A Fővárosi Nagycirkuszban január 12. és 17. között megrendezett 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjazott produkcióiból összeállított tavaszi műsor először szombaton 19 órától látható.

Mint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében áll, a műsor fellépői között van Misha Usov bohóc (Amerikai Egyesült Államok), aki 1983 óta szórakoztatja a közönséget. A budapesti cirkuszfesztiválon a Moszkvai Cirkusziskola különdíját és a Salieri Nemzetközi Cirkuszfesztivál különdíját nyerte el.

Kutyaszámával fellép Mihail Nyikolajevics Ermakov (Oroszország),

egy százéves orosz cirkuszi dinasztia tagja. A számot a budapesti fesztiválon Bronz Pierrot-díjjal és a Magyar Cirkuszigazgatók zsűrijének bronz-díjával jutalmazták.

A Richter Kevin Csoport talajakrobatikával és hintával ötvözött produkcióját először Közép-Európa egyetlen kőcirkuszában mutatják be. A csoport a budapesti cirkuszfesztiválon Arany Pierrot-díjat, a Moszkvai Nagycirkusz különdíját, a Royal Circus by Gia Eradze különdíját és a Magyar Cirkuszigazgatók zsűrijének különdíját is kiérdemelte.

Zaripov’s Group (Oroszország) az Echo of Dreams című ugródeszka-produkcióval lép fel, amelyet 2021-ben hozott létre Aleksey Zaripov, Vitalij Logvinenko rendezésében. A Zaripov’s Group produkciójának egyik különlegessége, hogy a deszka számot, amelyet férfi cirkuszi műfajként tartanak számon, ezúttal nők adják elő. A Rosgoscirk társulatába tartozó Zaripov’s Group Arany Pierrot-díjat nyert a budapesti cirkuszfesztiválon.

A műsorban fellép a 17 éves Varga’s Huan zsonglőr (Magyarország), aki többgenerációs artistadinasztiák – Reisner, Féder, Varga, Ádám – leszármazottja. Először hétévesen lépett a közönség elé egy bohóc számban az Americano Vargas Cirkuszban, amely a családja tulajdona. Később a zsonglőr zsánert választotta, amit 2016 óta gyakorol. Mestere Nagy Lajos „Nereus” volt. Az ifjú tehetség a budapesti fesztivál Newcomer Show-jában bronz-díjat nyert.

A műsor fellépői között van a Duo Stauberti (Csehország). A prágai Dimitr és Nancy Stauberti perzs produkciójával a budapesti fesztiválon Bronz Pierrot-díjat és a Magyar Cirkuszigazgatók zsűrijének ezüst díját nyerte el.

A műsorban látható lesz a Hassak Troupe (Kazahsztán) létraperzs száma. A Kazgoscirk társulatába tartozó artistaművészek előadása Kazahsztán ősi földjére repít. A nehéz trükkökkel fűszerezett produkció a budapesti cirkuszfesztiválon a Magyar Teátrumi Társaság különdíjában részesült.

Alexandra Levitskaya-Spiridonova (Oroszország) egy szakítás utáni időszakot jelenít meg levegőszámában,

amelyben két zsánert, a gurtnit és a hulahoppot ötvözi. Produkcióját a budapesti fesztiválon a Firebird Production Inc. különdíjával és a legjobb női artista különdíjával jutalmazták.

A műsorban szereplő Africa Trio Balance (Etiópia) tagjai 13 évesen kezdték el artista felkészülésüket az Addis Africa Cirkusznál, majd képzésük alatt elsajátították a rollabolla, a levegőkötél, a zsonglőrködés, a tűzzsonglőrködés és az akrobatika elemeit.

A Bartigerzz Group (Franciaország) 2011-ben alakult, műsorával csaknem tíz éve lép fel szerte a világon. Produkciójában az erő, a fegyelem és a látványos trükkök dominálnak. A budapesti cirkuszfesztivál legjobb csapatának különdíját érdemelte ki.

Lkhagva Ochir (Mongólia) artistaművész egyre magasabbra épülő székekből álló tornyon mutatja be trükkjeit. A cirkuszfesztiválon a Budapest Prix-díjat érdemelte ki.

Demeter Anna lengőkötél számával lép porondra, amelyet 2021 nyarán mutatott be Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszban. Simet Olga légtornász, a Baross Imre Artistaképző tanára mutatta be neki ezt a nagy hatású zsánert. A produkciót Kristóf Krisztián rendezte egyedi motoros megoldással, ami nagyobb szabadságot adott az artistaszámnak: összekapcsolta a földön lévő koreográfiát a levegőben lévővel.