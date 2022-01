Orbán Viktor: Magyarország nem fordulhat vissza

Tanulni kell abból, ami 2010-ig történt, abból, hogy mennyi erőfeszítés kellett, hogy a hibákat ki tudjuk javítani, és ha már sikerült, nem fordulhatunk vissza oda, ahol megint csak bajok várnának ránk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A beszélgetés vonatkozó részét itt hallgathatja vissza.

Orbán Viktor kifejtette: a Magyarország előre megy, nem hátra mondatban benne van az a küzdelem, amelyet Magyarország az elmúlt 12 évben folytatott, hiszen 2010-ben egy csődbe jutott ország volt, az országot kivéreztették és tönkretették. De „nagyon kemény munkával 12 év alatt a korábbi baloldali kormányzás hibáit és bűneit Magyarország kijavította” – mutatott rá.

Közölte: azonban most jönnek azok, akik 2010-ig baloldali politikusokként csődbe vitték az országot, és azt mondják, készen állnak arra, hogy a választások után ők vegyék át az ország irányítását. Ez azt jelentené, hogy hátrafele megyünk – tette hozzá.

Az elmúlt évek munkáját nem érdemes kidobni az ablakon, mert ha visszajönnek azok, akik csődbe vitték az országot, ugyanazt fogják tenni, amit korábban,

„a megszorításokhoz, elvételhez, nyugdíjcsökkentéshez értenek, de ők nem fognak minimálbért emelni, nem fogják növelni a nyugdíjakat, mert nem ezt tették, amikor erre lehetőségük volt” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Kiemelte: a baloldal kormányzása következtében a munkanélküliség 12 százalék fölött volt, növekedés helyett csökkent a gazdasági teljesítmény, az adók az egekben voltak, a nyakunkon ült az IMF, és az a baloldal, amely most az egészségügyet bírálja, elvett az egészségügyi dolgozóktól és a tanároktól is egyhavi bért, a nyugdíjasoktól pedig egyhavi nyugdíjat.

A mostani kormány visszaadja a 13. havi nyugdíjat, folyamatosan emeli a minimálbért és a különböző szakmacsoportok béreit, munkanélküliség helyett most már inkább munkaerőhiány van,

az adókulcsok európai összevetésben is kifejezetten jók, a növekedés pedig nem mínusz 2-3 százalék, hanem plusz 7 – sorolta az eredményeket Orbán Viktor.

Kapcsolódó tartalom

Hangsúlyozta azt is: nemcsak arról van szó, hogy a baloldal 2010-ig hibákat és bűnöket követett el, hanem arról is, hogy 2010 után nem támogatta a parlamentben a kijavításuk érdekében hozott kormányzati döntéseket. Az adócsökkentéseket és a 13. havi nyugdíj visszaépítését sem szavazták meg – mutatott rá, és hozzátette, hogy a baloldal a magas infláció miatt most bevezetett intézkedéseket – az élelmiszerárstopot, az üzemanyagárstopot és a kamatstopot – is támadja.

Kapcsolódó tartalom

A címlapfotón: Orbán Viktor kormányfő (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)