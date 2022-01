AM: jelentős fejlesztés előtt áll az élelmiszeripar

Az élelmiszeripar a leginnovatívabb iparágak közé tartozik, az ágazat szereplői egyre több célzott forrást igényelhetnek a technológiai fejlesztéseikre és az újításokra – mondta az Agrárminisztérium közleménye szerint a tárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a Széchenyi István Egyetemen, Mosonmagyaróváron pénteken.

Erdős Norbert szerint az utóbbi évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy nagy szükség van a jó minőségű hazai élelmiszerekre, és ebben fontos szerepük van a hazai alapanyag-termelőknek, az élelmiszer-előállítóknak, a kistermelőknek és a nagy élelmiszeripari vállalkozásoknak – írták.

Az államtitkár kiemelte, a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy segítse az innovatív megoldásokat kereső hazai vállalkozásokat, számukra a hazai támogatásokon kívül jelentős nemzetközi pályázati forrás is rendelkezésre áll –tették hozzá.

Az államtitkár látogatása során arról is beszélt, hogy a Széchenyi István Egyetem magas biológiai értéket képviselő növények és növényi hatóanyagok kutatására, termesztésére és feldolgozására hozna létre innovatív kutatóüvegházat és feldolgozó épületet. Az általuk tervezett projekt nem csak a jövő kihívásaira adhat választ, de jól példázza azt is, hogy az egyetem nemzetközi színvonalú oktatási-kutatási tevékenysége mellett egyre inkább gazdasági tevékenységével is szolgálni kívánja a régiót – jelentette ki a közlemény szerint.

A Széchenyi István Egyetem innovatív kutatóüvegházában és feldolgozó épületében egyrészt kutatás zajlana a termésmennyiség és a szén-dioxid-megkötő képesség növelése érdekében, másrészt a növények gyógyászati és étrendkiegészítő-fejlesztése, feldolgozása is megvalósulna. A tervek szerint az új komplexum – a források rendelkezésére állása esetén – 2023-ig épülne meg a legmodernebb, innovatív megoldásokkal Mosonmagyaróváron. A beruházás révén új munkahelyeket létesítenének – áll a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.