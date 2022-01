48 perc: Az erőltetett migránspolitika vagy a woke-ideológia vezéreli Németországot?

Megadja Gábor eszmetörténész szerint a woke, az úgynevezett „haladó” ideológia vezérli Németországot, míg Kiszelly Zoltán politológus úgy véli: Berlin saját migránspolitikáját erőltetné a többi államra. Többek között ez hangzott el abban a vitában, melyre a „48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás” az M1 és a hirado.hu közös hírháttér műsorában került sor.

Arra a műsorvezető által fölvetett kérdésre, hogy milyen politikát folytat Németország régi-új kormánya (utalva arra, hogy ennek a kormánynak vannak olyan tagjai is, akik már a Merkel-féle koalícióban is szerepet vállaltak), Kiszelly Zoltán politológus úgy fogalmazott:

„Megpróbálják megtartani az Európai Uniót, ameddig tudják finanszírozni”.

Megadja Gábor szerint Berlin „ijesztő” irányba tart. Az eszmetörténész felidézte Kissingert: „Szegény öreg Németország, túl nagy Európának, túl kicsi a világnak”. Úgy vélte: Németország „mindig eljut oda, hogy neki valamiféle általános felelősségi köre egész Európát befolyásolni”, s mindig van valamiféle domináns ideológia, melynek nevében át akarják alakítani az egész kontinenst.

Amerikától kapták?

Hozzátette: a németek „képtelenek felfogni, hogy vannak nem-németek is Európában”, ami konfliktusokhoz vezet.

Mindemellett Németországot az Egyesült Államok a háború után nemcsak katonailag, hanem ideológiailag is megszállta – emlékeztetett Megadja; „a Grundgesetz, a német alkotmány (a Német Szövetségi Köztársaságban 1949-ben lépett életbe – a szerk.) tulajdonképpen amerikai szerzemény”. Épp úgy „megírták nekik” az alkotmányt, mint a japánoknak – ez volt az utolsó két sikeres gyarmatosítási projektje az Egyesült Államoknak. Ennek mintájára most a woke, az úgynevezett „haladó” ideológia vezérli Németországot. Ennek alapján próbálják az emberek gondolkodását is átalakítani.

Az amerikaiak a japánoknak meghagyták a császárt, az olaszoknak a káoszt, a németeknek meg új szabályt adtak – idézte Francis Fukuyama könyvét, az Államépítést Kiszelly Zoltán. Hozzátette: most ezt a szabályt, ideológiát „teljesítik túl 110 százalékkal”. A politológus George Friedman magyar származású amerikai geopolitikai elemzőt is citálta, miszerint

Németország jóléte fele részben az exporttól függ, ez az export pedig jórészt az Európai Unióba irányul.

Kiszelly szerint a 2015 óta jelentkező migrációs válságot is ebben a szellemben kezeli Berlin: mivel ők

a beérkező migránsokat potenciális munkaerőként kezelik,

akiket azonnal igyekeznek is elhelyezni, s ezt a szemléletet erőltetnék rá más államokra is. A politológus szerint ez a racionalitás határozza meg a német migránspolitikát, talán erősebben, mint a woke-ideológia.

Visszanézheti a teljes adást: