Orbán Viktor február 12-én évértékelőt tart

Hivatalos, hogy február 12-én fogja megtartani évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök, ami egybeesik az országgyűlési választás kampány hivatalos kezdetével is. A kormányfő egy év kihagyás után összegzi ismét Magyarország helyzetét, mivel tavaly a koronavírus járvány miatt nem volt lehetőség arra, hogy megtartsák a rendezvényt. Orbán Viktor hagyományosan olyan fontos témákat érint ilyenkor, mint a távlati célok kijelölése, valamint az országra leselkedő veszélyek, de a miniszterelnök jelentős kormányzati intézkedéseket is többször ismertetett már az évértékelőjében – adta hírül a Magyar Nemzet online cikkében.

Orbán Viktor miniszterelnök a 2020-as évértékelő beszéde közben (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Egy év kihagyás után, február 12-én tartja Orbán Viktor miniszterelnök a következői évértékelő beszédét – ezt pedig Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója erősítette meg a Magyar Nemzet megkeresésére.

Mint ismert, Áder János köztársasági elnök január 11-én tűzte ki a 2022-es választások időpontját, eszerint a választójoggal rendelkező polgárok április 3-án adhatják le voksaikat. A kampány hivatalosan az azt megelőző ötvenedik napon, azaz pontosan február 12-én indul, így a miniszterelnök, pártelnök beszéde a hivatalos országgyűlési kampány kezdetét is jelenti.

A cikkben emlékeztettek, hogy tavaly a járványhelyzet miatt nem tartott hagyományos évértékelőt a kormányfő, a járványügyi szabályok szerint ugyanis arra csak online formában lett volna lehetőség.

Ezért a miniszterelnök tavaly az „országértékelés” helyett a parlamentben, a tavaszi ülésszak nyitányaként adott politikai helyzetértékelést.

Most a választások évében a kampány utolsó hónapjaiban külön jelentősége van a miniszterelnöki éves helyzetértékelésnek, azért is, mert Orbán Viktor általában nem a szűkebb éves keret közt szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést bír.

A miniszterelnöki évértékelőt hagyományosan a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezi, ők kérik fel Orbán Viktort minden évben. Az idei lesz egyébként a 23. évértékelő azóta, hogy a miniszterelnök 1999-ben meghonosította a „műfajt”. Egészen 2004-ig a Pesti Vigadóban tartotta országértékelő beszédét Orbán Viktor, majd az épület felújítása miatt az ELTE lágymányosi épületében, később a Körcsarnokban, ezután a SYMA-csarnokban, a Millenárison, végül mind a mai napig a Várkert Bazárban várta a közönségét a kormányfő, az idei évértékelő helyszínéről azonban még nem született döntés – számoltak be róla a Magyar Nemzet cikkében.

Majd hozzátették, hogy a 2010-es kormányváltás óta elhangzott beszédek közös vonása, hogy Orbán Viktor nem tévesztette szem elől a gazdaság, a középosztály és a családok megerősítésének célját –

jellemzően az évértékelő­kön jelentette be az adó- és rezsicsök­kentéseket, a családi kedvezmények és támogatások kiszélesítését, valamint a kormány munkahelyteremtő, vállalkozásösztön­ző lépéseit.

Legutóbb 2018 februárjában tartott Orbán Viktor olyan évértékelő beszédet, ami egybe esett az országgyűlési választás kampányával is. – Jól sikerült ez a nyolc év, jobban, mint ahogy vártuk, de nem értünk a munkánk végére, van még abból bőven – értékelte akkor a 2010 óta tartó kormányzást a miniszterelnök, aki a kampányra készülve kijelentette: a kormánypártokat a higgadtság jellemzi, így nem csoda, ha az országban nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat van. Továbbá négy éve Orbán Viktor sorra vette az előző két parlamenti ciklus legfontosabb gazdasági, kulturális, társadalmi eredményeit, szólt a magyar jövőről és a bevándorlás veszélyeiről is. Szavai szerint az ország minden szempontból elérte függetlenségét, de felhívta a figyelmet arra is, hogy hazai és külföldi internacionalisták akarják a hatalmat megszerezni, bevándorlóországgá téve hazánkat – írták a cikkben.

Orbán Viktor miniszterelnök a 2018-as évértékelő beszéde közben(Fotó: MTI Fotó: Máthé Zoltán)

Emellett a gazdasági eredmények ismertetése, az ország függetlenségének megőrzése és a migráció elleni küzdelem állt a 2018-as évértékelő beszéd középpontjában.

A koronavírus járvány miatt utoljára 2020-ban mondott évértékelőt Orbán Viktor. A miniszterelnök akkor kijelentette, hogy a kormány folytatni kívánja a családvédelmi lépéseket, továbbá fontos feladatnak nevezte a gazdasági növekedés fenntartását és a munkahelyek megőrzését, aminek alapjául az adócsökkentést jelölte meg.

