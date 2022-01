Óbudai Egyetem: kiemelkedően emelkedik az oktatók és dolgozók bére

Az Óbudai Egyetem közlése szerint oktatóinak és dolgozóinak bére kiemelkedő módon emelkedik január elsejétől.

A felsőoktatási intézmény az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében Kovács Levente rektort idézve azt írta: a modellváltás és az egyetem hosszú távú finanszírozási stratégiája soha nem látott mértékű béremelkedést tett lehetővé.

A 2019-es szinthez képest az egyetemen idéntől 94 százalékkal emelkedik a tanársegédek bruttó alapbére, 106 százalékkal az adjunktusoké, 80 százalékkal a docenseké és 62 százalékkal az egyetemi tanároké, amiben már benne van a tavaly szeptember 1-jétől érvényesített 15 százalékos bérnövekedés is – tudatták.

A tanársegédi alapbér így 430 ezer, az adjunktusi 570 ezer, az egyetemi docensi 700 ezer, míg az egyetemi tanári 900 ezer forintra nő. Emellett átlagban 75 százalékkal emelkedik az oktatást segítő és a nem oktató dolgozók bruttó alapbére – ismertették, kitérve arra is, hogy kétszeresére emelkednek az oktatói óradíjak és 60 százalékkal nő a dolgozói cafeteria összege is.

Kovács Levente szerint az új működési modell az eddiginél sokkal kiegyensúlyozottabb működési formát és jelentősen megemelt költségvetési forrást biztosít az egyetemnek. A hosszú távú finanszírozási feltételek kiszámítható gazdálkodást tesznek lehetővé, és mintegy két és félszeresére nőtt a működésre és fejlesztésre fordítható forrás – mondta.

A közlemény kitért arra is, hogy tavaly decemberben sikerült megszabadulniuk az egyetem költségvetését mintegy évi 500 millió forinttal megterhelő PPP-konstrukciótól a Tavaszmező utcai kampusz és Diákotthon kiváltásával.

Az egyetem beszámolt arról is, hogy a bérrendezést kiegészítve teljesítményértékelési és tehetséggondozó rendszert vezetnek be a minőség javítása és az utánpótlásnevelés érdekében, valamint kari és képzési területekhez mért premizálásra is lesz mód.