Nemzetközi akcióban hullt le a kiberbűnözők „láthatatlanná tévő köpenye”

Nemzetközi akció során számoltak fel egy bűnözők által széles körben használt VPN hálózatot. Magyarországon a Kiberbűnözés Elleni Főosztály nyomozói vettek részt a Németország által kezdeményezett és az Europol által koordinált műveletben.

Az összehangolt nemzetközi akció során több ország területén, azonos időpontban 15 szervert foglaltak le és tettek elérhetetlenné a kibernyomozók. Az érintett szervereket egy olyan szolgáltatás működtetéséhez használták, amely éveken keresztül lehetőséget biztosított a kiberbűnözőknek a nyomaik elfedésére – számolt be róla a Police.hu.

A VPNLab.net nevű szolgálatás felhasználóit és infrastruktúráját célzó intézkedésekre január 17-én került sor Németországban, Hollandiában, Kanadában, Csehországban, Franciaországban, Lettországban, Ukrajnában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Magyarországon. Az oldal működtetéséhez használt szervereket ugyanabban az időpontban állították le a nyomozók, így a szolgáltatás megszokott kezdőképernyője helyett már a rendőrség tájékoztató üzenete fogadja a látogatókat.

(Fotó: Police.hu)

A VPNLab.net 2008-ban jött létre és online anonimitás biztosított bárkinek akár már évi 60 dolláros havidíj ellenében is. A szolgáltatás számos különböző országban működő szerverekkel akár többszörös titkosítást is lehetővé tett, emiatt a kiberbűnözők körében is népszerű választás lett, annak a használatát a darkneten is ajánlották egymásnak a bűnelkövetők.

A weboldal már korábban a nyomozók látóterébe került, mivel számos nyomozás során állapították meg, hogy a bűnözők a VPNLab.net anonimitást biztosító szolgáltatásait használták zsarolóvírusok és egyéb rosszindulatú programok terjesztése, csaló és zsaroló kampányok futtatása, valamint ezeket lehetővé tevő kommunikáció és infrastruktúra kiépítése során.

Magyarországon a Kiberbűnözés Elleni Főosztály nyomozói vettek részt az akcióban, melyet több hónapos adatcsere előzött meg. A hétfői rajtaütés során a nyomozók felkutatták és lefoglalták az érintett szervereket és megakadályozták az azokhoz való további hozzáférést. A lefoglalt adatok elemzése és cseréje érdekében az akcióban résztvevő rendőri egységek tovább folytatják a nemzetközi együttműködést.