Közokirat-hamisítással gyanúsítják az I. kerület baloldali polgármesterét

Akár öt év letöltendő börtönbüntetésre is ítélhetik az I. kerület polgármesterét, amennyiben a bíróság úgy találja, hogy V. Naszályi Márta okirat-hamisítást követett el, amikor a testület által elfogadotthoz képest százmillió forinttal eltérő költségvetési rendeletet hirdetett ki 2020-ban – tudta meg a Magyar Nemzet. Mint írják, az önkormányzat működési költsége a duplájára nőtt, decemberben a kerület idei költségvetését sem sikerült elfogadni. A budavári Fidesz tájékoztatása szerint a helyi baloldal véletlenszerű számokkal kozmetikázza és csak később, a zárszámadásra korrigálja a költségvetést.

A helyi Fidesz szerint az I. kerület baloldali polgármestere meghamisította a budavári önkormányzat 2020. évi költségvetését, ezért hivatalos személyként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt feljelentést tettek még tavaly év végén – írta korábban a Magyar Nemzet. Gulyás Gergely Kristóf fideszes önkormányzati képviselő most megerősítette a lap információit, kiegészítve azzal, hogy amennyiben a gyanú beigazolódik,

V. Naszályi Márta „egytől öt évig tartó szabadságvesztés elé nézhet”.

A helyi fideszes képviselők szerint a testület 2020. február 20-án tárgyalta és elfogadta az önkormányzat költségvetését, ám V. Naszályi az elfogadott tervhez képest százmillió forintnyi átcsoportosítást hajtott végre, ami a kihirdetett rendeletből már kimaradt. Amikor a jobboldali képviselők észlelték az eltérést, azonnal az illetékes kormányhivatalhoz fordultak, a vizsgálat után az önkormányzat feletti szerv hatályon kívül helyezte az addig kihirdetett 2020-as költségvetési rendeleteket, és a képviselő-testület által kihirdetett rendeleteket írta elő.

Gulyás Gergely Kristóf a Magyar Nemzetnek azt mondta,

a baloldali városvezetésnél a költségvetés egyfajta propagandaeszközként működik, azaz a költségvetésbe véletlenszerű számokat jegyeztek, amelyeket később, a márciusi zárszámadásra kijavítanak.

Ilyen volt a 2020-as költségvetés is, amelyben csupán 33 százalékban kihasznált, illetve 77 százalékkal túlbecsült tételek szerepeltek, ráadásul az önkormányzathoz érkezett állami bevételeket a harmadára becsülték – idézte fel a lapnak a fideszes képviselő, hangsúlyozva, hogy

az I. kerület működési kiadásai a duplájukra, azaz hatmilliárd forintról 12 milliárd forintra emelkedtek az előző, fideszes ciklushoz képest. Mindezek mellett úgy tapsolták el az önkormányzat 11 milliárdos megtakarítását, hogy nincs jelentősebb beruházás a kerületben.

Gulyás felhívta a figyelmet arra is, hogy a működésre fordítható állami támogatás szintén nőtt, azaz hazugság, hogy jelenleg kevesebb jutna az önkormányzatnak. „Még nem láttunk pontos számokat, de előrejelzések szerint az iparűzési adó bevétele is több lesz, mint a koronavírus-járvány előtt volt. A megtakarítás saját fizetésekre, jutalmakra és kisebb dologi kiadásokra költhették el” – magyarázta a budavári fideszes képviselő, hozzáfűzve, hogy időközben benyújtott egy közérdekű adatigénylést is, hogy kiderüljön: pontosan mennyi jutalmat osztottak szét párbeszédes tanácsadók között.

V. Naszályi Márta egy televíziós műsorban beismerte, hogy az év végére az önkormányzat elköltheti az összes tartalékát – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Miként arról a hirado.hu is beszámolt, az I. kerület polgármestere legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy Márki-Zay Péter nyomdokain erős kritikával illette a rezsicsökkentési programot, ám a Századvég energiapolitikai szakértője tételesen cáfolta V. Naszályi állításait.

Címlapkép: V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere az Ostrom 75 című kiállítás sajtótájékoztatóján az I. kerületi városházán 2020. február 7-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)