A baloldal miniszterelnök-jelöltje rendre támadja az embereket segítő kormányintézkedéseket

Egy hete döntött a kormány az élelmiszerárstopról. A baloldali politikusok a bejelentés óta támadják az intézkedést, újabb és újabb indokokkal. Gyurcsány Ferenc pártja tegnap azt közölte, hogy a „csirkefarhát-akció” miatt tönkremennek a magyar gazdák. A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter sem támogatja az árstopot, szerinte ez az intézkedés is ostobaság.

Márki-Zay Péter és a baloldal az árszabályozás ellen – ezzel a felütéssel közölt írást kedden az Origo. A portál azt foglalja össze, hogy a baloldal közös jelöltje az elmúlt hetekben hányszor nyilvánult meg az embereket segítő kormányintézkedések ellen.

Az egyetlen helyes út, ha a lakosság piaci árakat fizet – ezt többször is kijelentette Márki-Zay Péter, miközben a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseit folyamatosan ostobaságnak és népbutításnak nevezte.

Márki-Zay Péter a baloldali kormányzás alatt eltörölt, majd az Orbán-kormány által visszavezetett 13. havi nyugdíjat a Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéből elhíresült böszmeség szóval bírálta, mondván, hogy

szerinte a járvány elején a kormánynak nem kellett volna a nyugdíjasokkal törődni és folytatni a juttatás visszaépítését.

Amikor a legnagyobb munkanélküliség fenyegetett a koronavírus-járvány első hullámában nem a munkavállalóknak tettek valamit, hanem bejelentették, hogy a 13. havi nyugdíjat építik vissza. Amikor a munkahelyek elvesznek, akkor a nyugdíjasoknak adok pluszjuttatást? Ez körülbelül akkora böszmeség volt, mint ötezres stadiont építeni – fogalmazott a baloldal miniszterelnök-jelöltje, aki korábban napokon át beszélt arról is, hogy a minimálbér szükségtelen.

És ugyanígy támadta a benzinár-szabályozást, miután a kormány 480 forintos árlimitet vezetett be. A baloldal közös jelöltje szerint ehelyett az embereknek kisebb autókban együtt kellene utazniuk, mert azzal spórolhatnak.

Ezzel párhuzamosan pedig a kereskedők bevételeiért aggódott, mondván, hogy a világpiaci áraknak nem lehet határt szabni.

Vasárnap a kormány élelmiszerárakra vonatkozó szabályozását is szánalmasnak és ostobának nevezte Márki-Zay Péter.

Árstop helyett áfacsökkentést akar a baloldal, csakhogy ezt az ellenzéki pártok sosem szavazták meg a parlamentben – az Origo cikke most erre is felhívta figyelmet. Ahogy fogalmaznak: amikor a kormány törekvéseinek megfelelően 5 százalékos besorolást kapott az alapvető élelmiszerek közül a sertés- és a baromfiús, valamint a tojás, a tej és a hal is, akkor a baloldal minden alkalommal nemmel voksolt a javaslatra.

Közben Márki-Zay Péter árstopról szóló mondatai még a baloldalon is felháborodást keltettek. Szalai Erzsébet baloldali szociológus közösségi oldalán osztotta ki a hat párt közös jelöltjét. „Lehet szórakozni a csirkefarháton, csak hát az emberek több mint 20 százalékának ez az egyetlen húsétele. És nekik bizony néhány forint is számít” – fogalmazott. Szalai Erzsébet hozzátette, hogy szerinte a szegényeken való gúnyolódás a választási eredményeken is látszódni fog.

