Szijjártó: A gazdasági növekedés egyik előfeltételét az erős, nemzeti tulajdonú cégek jelentik

Nincs gazdasági növekedés beruházások nélkül, nincsenek beruházások erős nemzetgazdaság nélkül, erős nemzetgazdaság pedig nincs erős, nemzeti tulajdonú vállalatok nélkül – jelentette ki a tárca közleménye szerint kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Gémtech Kft. napkori csarnokavató ünnepségén vett részt. A fémszerkezetek gyártásával foglalkozó cég beruházásának értéke kétmilliárd forint, amelyhez az állam 900 millió forint támogatást nyújtott, így segítve 450 munkahely megőrzését.

Elmondta, hogy miközben a koronavírus-járvány kezdete óta szinte kizárólag negatív hírek érkeztek a világgazdaságból, Magyarország minden idők egyik legsikeresebb évét zárta tavaly gazdasági szempontból.

Kiemelte, hogy

a rendkívüli nehézségek ellenére 2021-ben a foglalkoztatás, az exportteljesítmény és a beruházások rekordja is megdőlt hazánkban.

Több mint ötmilliárd eurónyi (1800 milliárd forintnyi) értékben jöttek létre beruházások, a rendszerváltás óta nem látott szintre nőtt a foglalkoztatottak száma (4,7 millió), illetve elérte a 110 milliárd eurót a magyar kivitel – sorolta.

Utóbbi kapcsán arról számolt be, hogy bár Magyarország globálisan a 95. helyen áll a lakosságszám tekintetében, expotteljesítménye a 34. legnagyobb. Ez pedig azt jelzi, hogy a nemzetközi piacokon is versenyképesek az itt előállított termékek.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a kormány idén is folytatni kívánja 11-12 éve meghirdetett, az adók csökkentésére fókuszáló gazdasági stratégiáját. Ennek keretében a 25 év alattiaknak nem kell jövedelemadót (szja) fizetniük, a gyermeket nevelő családok hamarosan visszakapják a tavalyi évben befizetett szja-t, valamint a cégek szociális adóterhei is csökkennek 4 százalékkal.

„A kulcs a gazdasági növekedés, növekedés viszont nincs beruházások nélkül, beruházások nincsenek erős nemzetgazdaság nélkül, erős nemzetgazdaság pedig nincs erős, nemzeti tulajdonban lévő vállalatok nélkül”

– fogalmazott.

Aláhúzta, hogy a Gémtech Kft. hazai tulajdonú cég, és a magyarországi darugyártás egyik vezető szereplője, amely 60 százalékos exportaránnyal dolgozik, egyebek mellett a Siemensnek és a General Electricnek is beszállítója.

Hozzátette, a magas exportaránynak azért is kiemelt jelentősége van, mert a magyar gazdaság teljesítményét alapvetően meghatározza a kivitel, amelynek értéke 2021-ben elérte a bruttó hazai termék (GDP) 85 százalékát.

A miniszter végezetül arra is kitért, hogy a magyar gépipar tavaly 11 százalékos növekedést produkált, termelési értéke így megközelítette a 20 ezer milliárd forintot. Az ágazat mintegy 370 ezer embernek ad munkát.

