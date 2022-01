Pintér: Szigorúan fogunk fellépni az embercsempészek ellen és azokkal szemben is, akik rendőrökre támadnak

A határ magyar és osztrák oldalán is keresik azt az embercsempészt, aki hétfőn menekülés közben rálőtt az osztrák katonákra. Egy 26 éves moldáv férfi a gyanúsított, 22 éves társát még aznap elfogták Ausztriában. A környéken élők az utóbbi hetekben többször látták mozogni az embercsempész-bandák tagjait, de most a lövöldözés után nagyon megijedtek – számolt be az M1 Híradója.