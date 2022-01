Nála nem fogy ki a pisztácia: Magyar cukrász a legnagyobb olasz fagyimesterek között

Riminiben, a legnagyobb olasz fagylaltkiállításon mutathatja be a tudományát hamarosan Fazekas Ádám cukrászmester, akinek pisztáciafagyija megnyerte az idei világbajnokságot. Januártól itthon is több helyszínen találkozhatunk a teljesen mesterséges adalékmentes alapanyagokból készült fagyival.

Fazekas Ádám fagylaltja 2021. december 2-án hozta el az első díjat a Gelato Festival World Masters nevű versenyen, amit joggal nevezhetünk fagyik világbajnokságának. A „pisztácia gyümölcse” tarolt Rómában, a 2019-es európai döntőn, majd ezúttal Bolognában is.

A magyar mesterről így elmondható, hogy hazai pályán körözte le az olaszokat.

Mi teszi a fagyit ilyen különlegessé?

A tonkababos málnavelővel és ostyával tálalt, enyhén sós pisztáciafagyi már csak azért is formabontó, mert teljesen természetes alapanyagokból készül, győzelme így egy új korszak kezdetét jelezheti a fagyi készítésben. Az édesség idén márciusban, Riminiben a Sigep expón is bemutatkozik, ahol a közönség szeme láttára fog elkészülni.

(Fotó: Fazekas Ádám)

„Hatalmas visszaigazolás ez nekünk, egyúttal előrelépést is jelent az általunk képviselt irányzatban. A mi termékeink teljes mértékben naturálisak, nem használunk mesterséges aromákat és színezékeket, amik általában megtalálhatóak az élelmiszeriparban és a fagylaltban is ”– mondja a mester, aki világbajnokként bemutatót is tart majd a rangos eseményen.

Ehhez Fazekas Ádámnak nem kell külön felkészülés, hiszen a gépek helyben lesznek megtalálhatók. A feladata, hogy lefőzze és lefagyassza a fagylaltot, a szószokat, majd a közönség szeme láttára díszítse és tálalja is az alkotást. Eközben pár szóban összegzi majd, a fagyi hogyan készül, mi miért és mikor kerül bele az alaplébe. Mindezt a vendégek mellett a világ minden tájáról származó fagylaltkészítők, szakmabeliek követik majd.

Itthon is megkóstolhatjuk

Szerencsére a magyaroknak sem kell kimaradniuk az élményből. Az eredményre tekintettel idén már január 20-tól, két helyszínen is elérhető a díjnyertes fagyi, ahogyan számos más íz is.

„Általában csak szezonban tartunk fagylaltot, hiszen télen az emberek kevesebb fagyit fogyasztanak. Most viszont alig várjuk, hogy itthon is bemutathassuk a világbajnok pisztáciát. Eddig a pultból értékesítettük a fagyikat, de most dobozban, felcímkézve, kicsomagolt formában lesznek megvásárolhatók. Ennek oka, hogy minél stabilabb minőséget szeretnénk megőrizni, amihez sokkal alacsonyabb hőmérsékleten, -18 fokon kell tartani a fagyit” – mondja Fazekas Ádám.

Az édességgel a budapesti, 16. kerületi és a rétsági Fazekas Cukrászdában is találkozhatunk majd.

(Fotó: Fazekas Ádám)

A díj azonban nem csak a kínálatra van kihatással. A világbajnok fagyi készítő szerint a magyar szakmai közegben komoly változások előjele lehet. „A legfontosabb, hogy mára a fiatalok és az idősebb szakmabeliek is jobban hisznek ebben a fagylaltkészítési módban. Van hová fejlődni, és van még mit tanulni. Eddig nem volt nagyon nyitott a szakma, de a fiatalok már egyre inkább szeretnének felzárkózni, nyitottabbak az új irányzatok felé” – tette hozzá Ádám.