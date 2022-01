Dömötör Csaba: A kamatstoppal havonta 11 ezer forint marad a családok zsebében

Félmillió család élhet január 1-től a kamatstop lehetőségével, miután a kormány fél évre befagyasztotta a lakossági jelzáloghitelek kamatait. A családok védelmében hozott intézkedés 11 ezer forint támogatást jelent minden hónapban az érintetteknek. Erre hívta fel a figyelmet keddi bejegyzésében a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A kamatstop bevezetésével a kormány a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkező családokat szeretné megóvni a hirtelen megemelkedő kamatoktól fél éven keresztül. A kormány becslése alapján ezzel átlagosan 11 ezer forint maradna az érintett családok zsebében minden hónapban, ami fél év alatt 66 ezer forintnyi megtakarítást jelent. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán kedden megosztott bejegyzésében Dömötör Csaba.

11 ezer forint. Átlagosan ekkora támogatást jelent egy családnak a kormány által bevezetett kamatstop. Júniusig tart

– írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Orbán Viktor miniszterelnök december közepén jelentette be, hogy január 1-től fél évre befagyasztják a lakossági jelzáloghitelek kamatait. A világban elszabadult energiaárak ugyanis itthon is megnövelték az inflációt, ami felfelé húzza a hitelkamatokat is.

Varga Mihály pénzügyminiszter pedig közölte:

a kamatstopnak köszönhetően 30 milliárd forint marad a magyar családoknál.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy kormány azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családokat a világban zajló áremelkedési folyamatoktól. A világpiaci energiaárak ugrásszerű emelkedése ellen véd a rezsicsökkentés politikája, emiatt rögzítették az üzemanyagárakat, az infláció azonban elérte a banki kamatokat is. A kamatok emelkedése miatt egy átlagos, változó kamatozású, lakossági jelzáloghitel havi törlesztőrészlete akár 23 százalékkal, 11 ezer forinttal is emelkedhet. Ettől a többletkiadástól védik meg a családokat azzal, hogy a tavaly október 27-i szinten rögzítették a kamatokat – mutatott rá a pénzügyminiszter.