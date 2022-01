Milliók életét mentette meg, de mindig szerény maradt – Ma ünnepli születésnapját Karikó Katalin

Ma ünnepli születésnapját az úttörő biokémiai munkássága alapján világhírnevet szerző Karikó Katalin, akinek a nevéhez köthető a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs vakcina. A szabadalma alapján készült védőoltás emberek millióinak az életét mentette meg.

A szintetikus mRNS alapú vakcinák kifejlesztésében oszlopos szerepet játszó Karikó Katalin 1955-ben Szolnokon született, de Kisújszálláson nőtt fel. Gyermekkora egy szegényes vályogházban telt, ahol ugyan nem volt se tévé, se hűtő, volt viszont derű és szeretet. Optimizmusát édesapjától örökölte. Szüksége is volt az atyai pozitív szemléletmódra és a kitartásra, hiszen az élet sokszor gördített elé akadályt. De ezeket rendre le tudta győzni.

Karikó Katalin számos hazai és külföldi kitüntetés birtokosa, Csongrád-Csanád megye és Szeged város díszpolgára. Csak tavaly 39 rangos kitüntetést kapott, többek között a Széchenyi-díj és az Emberi Méltóságért díj mellett megkapta a Wilhelm Exner Medalt, az Austrias hercegnője műszaki és természettudományos kutatási díjat, a Breakthrough Prize in Life Scienses díjat, az év fordulójakor pedig a Paul Ehrlich and Ludwig Darmstadter Prize-t. 2021-ben három kutatótársával együtt az amerikai Time magazin az „Év hősének” választotta. A folyóirat méltatása szerint kutatómunkájuk során „ambícióikat a közjóra fordították, kommunikáltak egymással és a tényekben bíztak”.

Szegeden szerzett biológus diplomát, és kutatómunkáját is a városban kezdte el; 1985-ben létszámcsökkentés miatt elküldték, családjával az Egyesült Államokba költözött, előbb a philadelphiai Temple Egyetemen, majd a Pennsylvania Egyetemen dolgozott. 2004-ben egy kollégájával, Drew Weissmann-nal szabadalmat jegyeztettek be a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS terápiás alkalmazásra. Ezt a szabadalmat vásárolta meg 2011-ben a BioNTech és a Moderna. 2014-ben Karikó Katalin a német BioNTech cég alelnöke lett. 2018-ban a Pfizer gyógyszercéggel közösen kezdtek ezen a technológián alapuló oltást fejleszteni, ennek is köszönhető, hogy a koronavírus megjelenése után néhány hónappal már el is indult a vakcina tesztelése, később pedig a széles körű felhasználás.

Szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs vakcina.

A nevéhez köthető védőoltások egyúttal kijelölték a jövő RNS-terápiái kifejlesztésének irányát is. Kutatási eredményei nyomán sokan Nobel-díj esélyesnek is tartották, bár ez a díj egyelőre még várat magára. Számos tudós társaság – többek között a Francia Természettudományi Akadémia – tagja.

A szolnoki születésű kutató számos díj, nemzetközi kitüntetés tulajdonosa, de 2020-ban megkapta a Közmédia Év Embere Díjat is. A közmédia kuratóriuma elsőként neki adta át a hagyományteremtő szándékkal létrehozott elismerést.

„Mindvégig kitartottam az RNS kutatás mellett. Mindig hittem abban, hogy embereken segíthet majd az, amin dolgozunk, szerencsére mindig jöttek a kutatásban olyan sikerek, amelyek megerősítették a hitemet” – árulta el korábban a hosszú évek kitartó kutatásáról Karikó Katalin. Tisztában van azzal is, hogy férje nélkül munkájában nem tudott volna ilyen sikeres lenni. „Nálunk a férjem hozta a legtöbb áldozatot, értem és a lányomért is. Sokszor dolgoztam a laborban késő estig, sőt volt, hogy otthon és a hétvégéken is a kísérleteket terveztem. Ez sok időt igényelt és ő sosem panaszkodott, akkor sem, ha helyettem főzött, vagy ha vele javíttattam a műszereimet” – mesélte korábban.

Egyébként lánya is híresség, hiszen Susan Francia néven amerikai színekben kétszeres olimpiai bajnok evezős.