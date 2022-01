Már lehet regisztrálni a Semmelweis Egyetem online nyílt napjára

Már lehet regisztrálni a Semmelweis Egyetem (SE) január 27-ei online nyílt napjára – közölte Hermann Péter, az SE oktatási rektorhelyettese hétfőn az M1-en.

Online nyílt nap a Semmelweisen

Hangsúlyozta: a járvány ellenére idén is szerettek volna létrehozni egy olyan fórumot, amely révén az orvos- és egészségtudományok iránt érdeklődő középiskolások betekintést kaphatnak a Semmelweis Egyetem életébe.

A nyílt napon nemcsak az intézmény hat kara mutatkozik be interaktív előadások és kisfilmek segítségével, de az egyetem tehetséggondozó programját és a szakképző iskolákat is jobban megismerhetik az érdeklődők. Az ikonikus egyetemi helyszíneket virtuális körsétán mutatják be – tette hozzá a rektorhelyettes.

Mindegyik karhoz egy külön virtuális szoba tartozik majd, a regisztráltak egy kódot kapnak, és bejelentkezés után csatlakozhatnak az előadásokhoz. A nyílt nap az egyetem rektorának köszöntőjével kezdődik, majd a tehetséggondozó program és a szakképző iskola vezetői köszöntik az érdeklődőket.

Hermann Péter azt mondta, hogy a Semmelweis Egyetemre történő sikeres felvételihez szükségesek a legmagasabb érettségi pontszámok az országban, az egyetem minden képzési területe népszerű. A tavalyi nyílt napra háromezren jelentkeztek, remélhetőleg idén is ekkorra érdeklődés övezi majd a rendezvényt – fűzte hozzá.

Részletes program és a regisztrációs lehetőség IDE kattintva érhető el.

A címlapfotó illusztráció.