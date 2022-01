Kompenzációt igényelhetnek az agrárcégek a megnövekedett építőanyagárak miatt

Egy tavaly decemberben megjelent rendelet értelmében lehetőség nyílik a 2020 után benyújtott építési beruházást tartalmazó pályázatoknál kompenzációt igényelni a megnövekedett építőanyag árak miatti beruházási költségnövekedés ellensúlyozására. Török Zoltán, az Agrárközösség ügyvezetője elmondta, ez mentőövet nyújt mindazok számára, akik a drágulás miatt már a pályázatok visszamondásán tanakodtak. Hozzátette ugyanakkor, hogy mivel egy ilyen kérelem benyújtása esetén akár 500-1000 tételt is módosítani kell, mindenképpen érdemes szakértőhöz fordulni a siker érdekében – áll az Agrárközösség közleményében.

2021 márciusában riasztó tempóban és mértékben kezdtek el emelkedni az építőanyagárak. A több tényező által előidézett helyzet szűk egy év alatt 15-20 százalékos drágulást eredményezett, de a vas- és faanyagok esetében akár 60-80 százalékos növekedést is meg lehetett figyelni alig néhány hónap leforgása alatt.

Török Zoltán, az Agrárközösség ügyvezetője arról beszélt, az agrárcégek 2021 elején úgy álltak hozzá a pályázatokhoz, hogy tesznek egy próbát, aztán majd ha a megvalósításhoz ér a projekt, meglátják, megtérülő-e egyáltalán számukra a kapott támogatás.

Mint fogalmazott, a problémát az jelentette az utóbbi időszakban, hogy az árak elszállása miatt az eredeti 50 százalék támogatás már csak 30 százalékot ér, ettől sokan behúzták a kéziféket vagy akár teljesen vissza is mondták a pályázatot az egyébként szüksége fejlesztésekre.

„Számos agrárcég esetében most aktuális az állattartótelepek korszerűsítése és a járványvédelmi fejlesztések is, de már körülbelül az érintett projektek felétől érkezett olyan kérdés hozzánk, hogy milyen alternatívát tudunk mondani annak érdekében, hogy a támogatás értéktartó maradjon? A költségnövekményt eddig a legtöbben vagy elengedték vagy alternatív anyagbeépítéssel próbálták összehozni, de egy új rendelet lehetőséget nyit az érintett gazdaságok számára” – mutatott rá a pályázati szakértő.

Most jött el az ideje azoknak, akik kitartottak!

Török Zoltán rámutatott, a kormány december közepén kihirdetett rendeletének értelmében a 2020 után benyújtott építési beruházást tartalmazó pályázatoknál kompenzációt igényelhetnek a pályázók a megnövekedett építőanyagárak miatti beruházási költség növekedés ellensúlyozására. Így várhatóan az 50-100 millió forint feletti projektösszegű építési beruházásoknál a gazdaságok nem esnek el a korábban megnyert pályázati támogatások tetemes részétől az áremelkedések miatt.

„Akik kitartóak voltak és nem mondtak le a pályázatról, azokat idén januárban boldogan tudtuk visszahívni, hogy van egy eddig nem létezett lehetőség, ami tényleges segítséget nyújt. Ehhez egy támogatói okirat-módosítási kérelmet kell benyújtani, amiről egyedileg hoznak döntést” – tájékoztatott.

Az Agrárközösség ügyvezetője kiemelte, a teljes projekt megvalósíthatóságát fontos megvizsgálni. Felhívta rá a figyelmet, a módosuló költségelemek befolyásolják a megvalósítást, így egyáltalán nem mindegy milyen sorrendben és hogyan kezelik ezeket a módosítási kérelemnél.

Elmondása szerint fontos tapasztalt szakértők segítségét kérni a kérelem benyújtásához. Mint sorolta, átlagosan akár 500-1000 tételt is módosítani kell, és mivel új elszámolási lehetőségről van szó, nem mindenki látja át, hogy a felületen mit és hogyan kell feltüntetni. Egy nem átgondolt módosítási kérelem pedig akár az egész projektet is veszélybe sorolhatja, tette hozzá.

A címlapfotó forrása: Agrárközösség.