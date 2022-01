Ingatlanpiac: jönni fog az összeomlás, de nem kell félni tőle

Az ingatlanárak az egekben járnak, a hitelezés a maximumon van, és hihetetlen mértékű állami támogatások fűtik a piacot. A legtöbb előrejelzés szerint 2022-ben is árrobbanásnak lehetünk majd szemtanúi, de Mlinárik Márton ingatlanspecialista figyelmeztet, mivel a piac ciklikusan változik és a fellendülést mindig recesszió követte a múltban, szinte biztosra vehető, hogy az összeomlás jönni fog, a kérdés csak az mikor. Elemzésében arról is beszélt, az idei trendekkel kapcsolatban érdemes óvatosan fogalmazni, mert nincs olyan, hogy össz-magyarországi ingatlanpiac, Budapest is a végtelenségig szegmentálható.

Kiemelkedően erős évet zárt 2021-ben az ingatlanpiac, és egyelőre nem látni annak a jelét, hogy drasztikus változás állna be idén. Az árak további emelkedése mellett szól többek közt, hogy bőven van hitel, olcsó a finanszírozás, az állam pumpálja a pénzt a szektorba, hazánk még mindig olcsó regionális szinten, Magyarországon az emberek szeretik ingatlanban tartani a vagyonukat, az építőanyagárak emelkedése pedig csak hab a tortán. Mlinárik Márton ingatlanspecialista szerint bár nem jövőbelátó, jelenleg tényleg minden előrejelzés szerint további drágulás realizálódik majd és az előttünk álló egy évben aligha várható lényegi változás. Mint fogalmazott, a koronavírus-járvány már aligha fogja összedönteni a piacot, negatív hatással esetleg az állami támogatások kivezetése, egy előre nem látott nemzetközi válság vagy a 2022-es országgyűlési választások eredménye lehetne arra. Felhívta ugyanakkor a figyelmet rá, hogy sok esetben nem szabad általánosítani az ingatlanpiac dübörgésével összefüggésben, mert ezek az átlagok számtalan szegmens összességéből tevődnek össze. „A teljesség igénye nélkül létezik a panellakások, a garzonlakások, az építési telkek, Kelet- és Nyugat-Magyarország piaca, és a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Teljesen logikus tehát, hogy a különböző szegmensek egymástól teljesen függetlenül alakulhatnak, és simán előfordulhat, hogy amíg az ingatlanpiac általánosságban emelkedik, mégis van olyan szegmens, ami éppen csökken” – mondta. A piac behozza a lemaradást A szakember szerint bár a szakadatlan áremelkedés már 7 éve tart és egyelőre nem lehet tudni, mikor lesz vége, a horizonton már gyülekeznek a felhők. A jelzáloghitelek drágulása például egyértelműen lassíthatja majd a piacot. „Ne legyenek illúzióink, a recesszió jönni fog, ahogy a nyarat is az ősz, aztán a tél követi. Csak az a kérdés, hogy mikor. De még ha vissza is estek az ingatlanárak a múltban, idővel a piac behozta a lemaradást, és bízom benne, hogy ez a jövőben is folytatódni fog” – értékelt a szakértő. Mlinárik Márton azt is elmondta, az ingatlanbefektetés minden ember életének rendkívül fontos részét képezheti, a recessziótól pedig egyáltalán nem kell tartani, ha adás-vételre kerül a sor. „Ha hosszabb távon lesz is visszaesés, a statisztikákból látszik, hogy a magyar piacot elérő eddigi legnagyobb válság esetén éves 5,25 százalékos esést könyvelhettünk el 4 éven keresztül. Ezzel együtt lehetett élni. Hasonló helyzettől azért sem kell tartani az ingatlantulajdonosoknak, mert ha valaki saját használatra vásárol, mindenképpen megtérül, ha pedig befektetésnek veszi, akkor hosszú távban gondolkozik és az idő neki dolgozik” – mutatott rá a szakember. A címlapfotón Mlinárik Márton ingatlanspecialista.