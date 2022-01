Bakondi: egyre aktívabbak az embercsempészek

Egyre aktívabbak az embercsempészek, már erőszakos cselekmények is történnek a határon – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hétfőn az MTI-nek. Az utóbbi hetekben több olyan cselekmény is történt, amikor az embercsempészek már az erőszaktól sem riadtak vissza. Ezekben az órákban is zajlik egy akció a Vas megyei Szentpéterfa település térségében.

Bakondi György közölte: idén már 6444 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, ami jóval több a múlt év hasonló időszakánál, amikor 3830 elfogás volt. Nagyon aktív a szervezett bűnözés, az embercsempész bandák a legkülönfélébb módszerekkel próbálják eljuttatni az illegális migránsokat a célországokba. A magyar határőrség azonban a törvény teljes szigorával védi a magyar emberek biztonságát – jelentette ki. Az utóbbi hetekben több olyan cselekmény is történt, amikor az embercsempészek már az erőszaktól sem riadtak vissza. Egy ízben magyar rendőr járőrt, egy másik alkalommal honvéd járőrt próbáltak elgázolni, de a járőrök tüzet nyitottak. Ezekben az órákban is zajlik egy akció a Vas megyei Szentpéterfa település térségében – emlékeztetett. A határ osztrák oldalán összetűzés alakult ki embercsempészek és osztrák határőrök között, elfogtak egy embercsempész csoportot, a magyar oldalon pedig a magyar hatóságok kutatják át a területet – ismertette Bakondi György. Fegyveres férfit keres a TEK A magyar kormány 2015 óta mindent megtesz az ország határainak, szuverenitásának és az emberek biztonságának megvédése érdekében, és ez így is marad, amíg nemzeti kormánya lesz az országnak – hangsúlyozta. Ez az érdekük a magyar és az európai embereknek egyaránt – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kapcsolódó tartalom Veszélyes, fegyveres bűnözőt keresnek a rendőrök a nyugati határnál Rálőttek egy osztrák határőrre hétfő délelőtt a magyar-osztrák határon, a Szentpéterfa-Eberau határátkelőhely közvetlen közelében. Óriási a rendőri készültség Szentpéterfán. Fegyvert kellett használniuk a déli határt védő magyar katonáknak Migránsokat szállító embercsempészek támadtak a katonákra Ruzsa térségében. A Magyar Nemzet úgy tudja: egy autó nem állt meg a katonák jelzésére, sőt, a sofőr a járőr felé kormányozta az autót.