Elemző: A családok számára a kamatstop egy nagyon komoly segítséget jelenthet

„Csaknem félmillió család élhet a kamatstop lehetőségével” – mondta a pénzügyminiszter egy internetes videóban. Varga Mihály szerint a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családokat az áremelkedési világválságtól. A kamatstop január 1-től él, vagyis a februárban fizetendő törlesztőrészletben érzik majd először az ügyfelek – közölte az M1 Híradója.

Kamatstop a családok védelmében

Elektronikusan írta alá lakáshitel-szerződését az M1 által bemutatott ügyfél. Aki, manapság hitelre vesz ingatlant, többnyire a fogyasztóbarát, fix kamatozású kölcsönök között válogat. De a korábban megkötött lakáshitelek harmada még változó kamatozású. Az ilyen banki ügyfelek az elmúlt hetekben megtapasztalhatták, hogy megemelkedtek a törlesztőrészleteik.

Orbán Viktor miniszterelnök szinte napra pontosan egy hónapja jelentette be, hogy január 1-től fél évre befagyasztják a lakossági jelzáloghitelek kamatait. A világban elszabadult energiaárak ugyanis itthon is megnövelték az inflációt, ami felfelé húzza a hitelkamatokat is.

„Október végi szinten rögzítjük a jelzálogalapú hitelek kamatait. Az intézkedés január elején lép hatályba, és az első félév végéig tart. És ez azt jelenti, hogy a februári törlesztőrészlet már alacsonyabb lesz, mint a korábbiak voltak” – fogalmazott a miniszterelnök.

Argyelán József a Bankmonitor vezető elemzője kiszámolta, hogy

egy 8 millió forintos lakáshitelnél – amelyet 10 év alatt kell visszafizetni a banknak – nagyjából 10 ezer forinttal csökkenhet a havi törlesztőrészlet.

Ez félév alatt 60 ezer forintnyi megtakarítást jelent. A szakértő szerint az áremelkedések világválsága idején a kamatplafon bevezetése egy családbarát intézkedés.

„A családok számára a kamatstop egy nagyon komoly segítséget jelenthet, hiszen az alapárak emelkedése, az infláció növekedése mellett még a hitelkamatok emelkedése egy igen komoly terhet róna a háztartásokra” – hangsúlyozta az elemző.

„Csaknem félmillió család élhet a kamat-stop lehetőségével” – mondta a pénzügyminiszter egy internetes videóban. Varga Mihály azt mondta: a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családokat az áremelkedési folyamatoktól.

„A tavaly október huszonhetedikei szinten rögzítettük a kamatokat. A nyilvántartások szerint közel félmillió család élhet majd ezzel a lehetőséggel, akik összesen harmincmilliárd forinttal fizetnek kevesebbet a kamatstop révén. 2022-ben is azért dolgozunk, hogy visszaszorítsuk a járványt, a családokat megvédjük a járvány gazdasági hatásaitól” – ismertette a pénzügyminiszter.

Szakértők ezzel együtt azt kérik, hogy aki teheti, a változó kamatozású hiteleit váltassa át fix kamatozásúra, mert a piaci kamatok a következő hetekben is tovább emelkednek majd.

„Ugye a kamatstop a változó kamatozású hiteleseket védi június végéig, azonban ő nekik is érdemes azon elgondolkodniuk, hogy most végre megfogadják azt a tanácsot, amit egyébként a Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek a korábbi években is mondtak, hogy a változó kamatozású hiteleknél ez a kamatemelés az folyamatosan tarthat, ezért az fontos valóban, hogy most rögzítjük” – szögezte le Nagy László Nándor a Money.hu kommunikációs vezetője.

A bankok egyesével tájékoztatják majd az ügyfeleiket, hogy a kamatplafon bevezetése mekkora törlesztőrészlet-emelkedéstől óvja meg őket. Hasonló tájékoztatás van már évek óta a rezsicsökkentésről is.

A kormány a járvány berobbanása után bevezetett, és a tavaly ősszel véget ért hitelmoratóriummal már segített a banki hiteleseken. A rászorulók egyébként idén az első feléig továbbra is igénybe vehetik átmeneti fizetési könnyítést.