Schanda: Nem nézzük tétlenül a benzinárak brutális elszabadulását

A benzinárstopnak köszönhetően a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb üzemanyagárat az Európai Unióban. A benzinárstop a magyar emberek védelméről szól, ami a baloldalnak most sem számít – fogalmazott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán megosztott videóban.

Schanda Tamás azt mondta, a benzinár befagyasztása a kormány rezsicsökkentési politikájának szerves része: „ahogy a rezsiárak, úgy a benzinárak brutális elszabadulását sem nézzük tétlenül”.

Hozzátette: a baloldallal ellentétben úgy gondolják, hogy a kormánynak be lehet és be is kell avatkoznia, ha egy áremelkedés a magyar emberek megélhetését és a magyar gazdaság működését jelentősen veszélyeztetné.

Így második hónapja hatósági áras – legfeljebb 480 forint – a benzin és a gázolaj literenkénti ára. A benzin átlagára literenként 26, a gázolajé pedig 32 forinttal csökkent – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Szólt arról is, hogy a baloldal „kijelölt” miniszterelnök-jelöltje ebben az ügyben is megmutatta, hogy mi áll a programjában: szerinte ugyanis a világpiaci árakba nem kell beavatkozni, a benzinár csökkentése „ostobaság”, a benzinárnál semmilyen szociális alapú segítség nem indokolt, az emberek inkább vegyenek kisebb autót.

„Április 3-án tehát arról is döntünk, hogy Magyarországot továbbra is az a nemzeti kormány vezesse, amely minden ügyben az emberek védelmét és érdekét tartja szem előtt vagy a Gyurcsány-Bajnai-Márki-Zay-féle baloldal, amely mindig a külföldi üzleti érdekek védelme mellett áll ki” – hangsúlyozta Schanda Tamás.