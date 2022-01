Élelmiszerárstop: a kereskedők azt ígérik, betartják az új szabályokat, lesz elég mindenből és nem lesz drágább semmi

Első körben három hónapig marad érvényben az élelmiszerárstop, vagyis februárban, márciusban és áprilisban sem lehet majd az október 15-i árnál drágábban adni hat alapvető terméket a boltokban. A részletszabályok szombatra virradóra jelentek meg a Magyar Közlönyben. Ebben az is szerepel, hogy ha a kereskedők nem tartják be az árak befagyasztását, több millió forintos bírságot is kaphatnak – számolt be az M1 Híradója.