Arya játékát a Trónok harcában is megirigyelnék

Arya és Amir, a két perzsa leopárd kölyök nagyokat hancúrozik a Fővárosi Állat és Növénykert kifutójában. Az állatkertben a XIX. század óta foglalkozunk leopárdokkal, a veszélyeztetett perzsa leopárdok tartásába pedig 2003-ban kezdtek bele, és számos alkalommal sikerült is őket szaporítaniuk.

A két perzsa leopárd kölyök, Arya és Amir nagyokat hancúrozik a Fővárosi Állat és Növénykert kifutójában. Kergetőznek, birkóznak és mindenféle más játékot eszelnek ki, amibe az anyukát, Banut is igyekeznek bevonni.

Az állatkertben a XIX. század óta foglalkozunk leopárdokkal, a veszélyeztetett perzsa leopárdok tartásába pedig 2003-ban kezdtek bele, és számos alkalommal sikerült is őket szaporítaniuk. Legutóbb szeptemberben született két kölyök, akik – a nagyközönség körében meghirdetett szavazás eredményeként – az Amir és az Ayra neveket kapták – olvasható az állatkert honlapján.

Mostanában a délelőtti órákban, általában legkésőbb 10-re szoktak kijönni a kifutóra, természetesen Banuval, az anyukával együtt, és többnyire fél 3-ig láthatja őket a közönség. Utána visszavonulnak a belső férőhelyre, majd Akhum, az apuka veheti birtokba a kifutót. Amikor a kölykök épp kint vannak, elég gyakran látni őket valamilyen aktivitás, leginkább játék, kergetőzés vagy épp famászás közben.

A hűvös idő sem akadály, hiszen ezeknek a nagymacskáknak az elterjedési területe Anatóliától és a Kaukázustól egészen Pakisztánig tart, és olyan területeket is magába foglal, ahol télen a hideg és a hó egyáltalán nem számít ritkaságnak. Ezért a perzsa leopárdok télálló nagymacskák, amit az is segít, hogy az összes leopárd alfaj közül a perzsa leopárdok szoktak aránylag a legnagyobbra nőni, márpedig a nagyobb test sokkal könnyebben megtartja a hőt is.