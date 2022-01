A 444 nagyágyúi az egyesült ellenzékről: nyomorult, hülye Karácsonyék és keresztény kalifátus Márki-Zay Péterrel

Kezdjük az elején. Az előválasztási győzelemből kijózanodott másnapon.



Bede Márton: „( …) ebben a pillanatban huppant le a fenekem a tengerparti fövenyre, amikor átadtad nekem a szót. Most már nagyon kényelmesen, ülve mondhatom, hogy igen,

Majd úgy folytatódik tovább az interurbán eszmecsere, miszerint: Bede Márton háromhónapos thaiföldi üdülését megszakítva magyarázza el a kedves hallgatóknak, hogy Márki-Zay Péter nemcsak szavazatokért játssza meg a homofób viselkedést, hanem nála mindez őszintén, belülről fakad.



A borszagú háromkirálytól kapnak még az arcukra az úgynevezett „átlagszavazók” is. Mindezt abból a feltevésből kiindulva jegyzik föl, hogy Fekete-Győr András kevesebb szavazatot kapott az előválasztáson annál, amennyi Momentum-szavazó összesen létezik.



Uj Péter: „ Fekete-Győr annyi szavazatot sem szerzett, mint amennyit a Momentum egyébként. Ebből is látszik, hogy a Momentum-szavazók taktikáznak. ”

De ugyanebben az adásban elhangzik még az is, hogy Márki Zay Péter még Orbán Viktornál is rosszabb valami.



Winkler Róbert: (…) „Márton, most, hogy kézzel fogható közelségbe került a győzelem, lefuttattál már egy gondolatkísérletet azzal kapcsolatban, hogy ha Márki-Zay veszi a következő akadályokat, tehát Dobrev Klárát és Orbán Viktort, akkor mi lehet a végeredmény? Egy keresztény kalifátus?”

Bede Márton: „Én azt gondolom, amiről sokszor beszéltünk ebben, azt hiszem, ebben a podcastban is, de csak olyan elgondolkodva-felvetve a dolgot, hogy biztos lesz valami Orbán Viktor után, de az lehet, hogy nála is rosszabb lesz. A Márki-Zay Péter felbukkanásával és megerősödésével ez talán kézzelfogható közelségbe került az, hogy valami még rosszabb következzen. Bár még mindig nem tudom ezt a még rosszabbat meghatározni, hogy pontosan hogy és mi lesz, de szerintem amennyiben Márki-Zay Péter jutna hatalomra Orbán Viktor után, az egy határozott lépés lenne a még rosszabb irányába. És bocsánat, ezzel nem azt akarom mondani, hogy Dobrev Klára nem tudna valami Orbán Viktonál is rosszabbat csinálni, de Márki-Zay Péterben én jobban látom az indíttatást és a tehetséget az ilyen fajta elmozdulásra.”