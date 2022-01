Ön szerint melyik társadalmi csoportot sértette meg legjobban Márki-Zay Péter?

Egyre több társadalmi csoportra tesz sértő megjegyzést Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt, aki az elmúlt hetekben – többek között – a nyugdíjasokra, a rezsicsökkentés támogatóira és legutóbb a Magyarországon élő zsidókra tett sértő kijelentést. Ma ebben a témában kérdezzük olvasóinkat.

Sötétben tartott, trágyával etetett gombákhoz hasonlította a rezsicsökkentés támogatóit korábban Márki-Zay Péter, akinek több kijelentése is arra utal, hogy ha tehetné, megszüntetné a rezsicsökkentést. Egy alkalommal például azt javasolta, hogy az emberek használjanak kevesebb gázt, áramot és villanyt, illetve vegyenek kisebb autót.

A baloldali politikus szintén sértő megjegyzést tett a nyugdíjasokra. Újévi videójában például a járvány miatt „megtizedelt időskorú magyar lakosságról” beszélt. Ezenkívül többször kritizálta a 13. havi nyugdíjat, szerinte a járvány idején hibás lépés volt a juttatás visszavezetése. Máskor a 13. havi nyugdíjat – és a rezsicsökkentést – olyan felelőtlen lépésnek nevezett, amit „nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni”.

Nem maradtak ki a sorból a Magyarországon élő zsidók sem, Márki-Zay velük kapcsolatban is több – zsidó szervezetek által is elfogadhatatlannak tartott –, kijelentést tett. Legutóbb azt mondta, hogy „a Fideszben van néhány zsidó, csak elég kevés”.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint „a baloldal aktuális miniszterelnök-jelöltje megint vállalhatatlanra videóblogolta magát”, majd emlékeztetett rá, hogy a máskor az antiszemita kijelentésekre oly érzékeny baloldali és liberális véleményvezérek és politikusok mélyen hallgatnak az ügyben.

„Ha hasonló listás kijelentésre került sor, akkor akár a Kossuth teret is megtöltötték. A parlamentben sárga csillaggal a mellükön demonstráltak. Aztán eltelt egy kis idő, és nemcsak összefogtak a korábban kiátkozott listázóval, hanem nyikhang nélkül helyén hagyták a szerencsi tetűcsúszdázós jelöltet, most pedig szó nélkül tűrik az újabb listázásra utaló ámokfutamokat” – emelte ki Dömötör Csaba, aki korábban Márki-Zay vitatott kijelentései kapcsán úgy vélte: „Néha az az érzésünk, hogy ha Márki-Zay Péter meglátna egy kóbor lehulló falevelet, még azt is leostobázná.”

A szakértők szerint a baloldali politikus a kampánya során hibát hibára halmoz, miközben kampányfőnöke különböző luxusnyaralásokon vett részt.