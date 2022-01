LMBTQ-érzékenyítés a magyar iskolákban

Néhány Norvég Alap által támogatott civil szervezet már 2013 és 2014 között is tartott LMBTQ-érzékenyítő előadásokat a hazai iskolákban. Összesen 19 iskolai intézményben jártak, 44 foglalkozást tartottak. Ezeken ezer fiatal vett részt. A Magyar LMBTQ Szövetség pedig már 2012-ben azt követelte, hogy a szexuális irányultság és a nemi identitás ügye jelenjen meg a tantervekben.

LMBTQ-érzékenység az iskolákban

A Labrisz Leszbikus Egyesület 2013-2014-ben az érzékenyítésről és az önkéntes munka népszerűsítéséről beszélt a hazai oktatási intézményekben, és a Norvég Alaphoz beadott támogatást kérő pályázatukban az szerepelt, hogy a fiataloknak élményalapú oktatást szeretnének nyújtani.

És meg is tartották az élményalapú, homoszexualitással kapcsolatos felvilágosítást – Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője volt az M1 Ma reggel című műorában. Kijelentette: az ördög legnagyobb trükkje az, hogy elhitette az emberekkel, hogy nem is létezik. Valami nagyon hasonlót láthattunk Magyarországon is az elmúlt időszakban, amikor a különböző ellenzéki politikusok, illetve a posztmodern baloldali ideológiát támogató értelmiségiek arról beszéltek, hogy hazánkban ez a probléma nem is létezik.

Most kiderült, hogy igenis létezik. Ráadásul már évek óta létezik. Arról nem is beszélve, hogy tőlünk nyugatra, az úgynevezett fejlett világban egészen válságos helyzet alakult ki az oktatásban. Amerikában a szülők végtelenül dühösek és fel vannak háborodva azzal kapcsolatban, amit az iskolában szexuális felvilágosítás címén prezentálnak gyermekeiknek. Ott ez a fajta érzékenyítés már a kisiskolásokat is évek óta érinti. Ez ellen a leghatározottabban fel kell lépni. Nagyon bízom benne, hogy honfitársaim elmennek a népszavazásra, és elmondják a véleményüket – hangsúlyozta Koskovics Zoltán.